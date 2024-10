Slabega pol milijona evrov na leto za službena vozila

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je evropska komisija minuli torek Ljubljani podelila naziv »podnebno nevtralno in pametno mesto«, so na občini dan pozneje objavili razpis za najem 68 službenih vozil, od tega je skoraj polovica vozil na fosilna goriva. »Čeprav si želimo, da bi bila vsa na električni pogon, žal to ni mogoče, predvsem zaradi specifike dela in v primeru nepredvidenih izrednih okoliščin, ko denimo elektrika ni dostopna,« so pojasnili v mestni upravi.