Svetniki spet o prenovi Plečnikovega stadiona

Ljubljanski mestni svetniki bodo na ponedeljkovi seji razpravljali, odločali in odločili o ponovnem podaljšanju izvedbe projekta obnove Plečnikovega stadiona. Veljavnost družbene pogodbe med MOL, OKS in družbo Elektronček o ustanovitvi družbe Bežigrajski športni park (BŠP) naj bi podaljšali na dvajset let. Kaj pravi Joc Pečečnik in kaj zagovorniki ohranitve stadiona v izvirni podobi?