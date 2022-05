Tudi ptiči imajo raje igrišče za golf kot smetišče

V poldrugem desetletju je Ljubljana pridobila dva centra za golf. Junija leta 2007 je podjetnik Aleš Babnik ob južni ljubljanski obvoznici oziroma ob Cesti dveh Cesarjev, na območju nekdanjega smetišča, odprl igrišče z devetimi luknjami. Septembra leta 2014 pa je javni zavod Šport Ljubljana svojo infrastrukturo dopolnil z Mladinskim golf centrom v Stanežičah, kjer igrišče z devetimi luknjami za kratko igro in vadbišče navdušujeta predvsem začetnike v tem športu. Golfisti si že lep čas prizadevajo za igrišče z 18 luknjami.

Igrišče v Trnovem privlačno tudi za živali

Igrišče za golf in vadbišče ob južni obvoznici je v upravljanju Golf kluba Trnovo do leta 2027. Babnik, sicer oče in trener naše najuspešnejše golfistke Pie Babnik, je zemljišča od Mestne občine Ljubljana (MOL) najel za 20 let. Proste površine v bližini kar kličejo po razširitvi igrišča na 18 lukenj, kar bi bilo privlačno vabilo za domače in tuje golfiste. »S spremembami prostorskega načrta letos so se povečale površine za nadaljnji razvoj golfa na tem območju, vendar ne za toliko, da bi igrišče lahko povečali na 18 lukenj. To ni bilo mogoče zaradi naravovarstvenih pogojev. V prihodnje si bomo še vedno prizadevali za širitev območja,« so nam sporočili iz občinskega oddelka za šport.

»Ker se je deponija širila proti jugu, imamo na vzhodu možnost za širitev igrišča, toda okoljevarstveniki temu nasprotujejo, čeprav je monitoring pokazal, da bi bila zemlja manj obremenjena kot ob sedanjem kmetovanju z umetnimi gnojili. Moč argumentov ne zdrži niti v primeru, ko gre za gnezdenje ptičev. Lahko povem, da je na območju igrišča precej več živali kot prej, ko je bilo tam smetišče. Mi bomo še naprej vztrajali, ljubljanski klubi smo na mestno občino ponovno poslali predlog za širitev igrišča. Upamo, da bomo naleteli na razumevanje,« pravi Aleš Babnik, predsednik GK Trnovo. Za izgradnjo igrišča je potreboval dve leti, na dvajset hektarov površine je najprej navozil 60 centimetrov debelo plast gline, nato nekaj izkopanega materiala iz predora Šentvid, na koncu pa še 20 centimetrov debelo plast zemlje, projekt je stal 1,7 milijona evrov.

V Stanežičah igrišče za mlade

Na drugem koncu glavnega mesta je Mladinski golf center Stanežiče, kjer so dobre razmere za razvoj mladih golfistov in igranje kratke igre (pitch&putt), ki se v svetu vse bolj razvija. »Na igrišču izvajamo tudi program Gremo na golf, v katerega se vključujejo otroci v okviru interesnih dejavnosti in športnih dnevov osnovnih šol. Dodatno je urejeno pokrito vadbišče za igro dolgih udarcev,« sporočajo iz občinskega oddelka za šport. V Stanežičah ima svojo šolo golfa Racman golf klub. »Menim, da oba kluba, Racman in Trnovo, dobro izkoriščata infrastrukturo za vzgojo golfistov. Navsezadnje to potrjujejo tudi rezultati naših tekmovalcev, Trnovo zaseda sam državni vrh med fanti, Racman pa med dekleti. Naš klub sicer deluje tudi na bližnjem Cubo igrišču v Smledniku. Seveda pa upamo, da se bo golfska infrastruktura v Ljubljani še okrepila, da bi dosegali še boljše rezultate,« je povedal Matjaž Car, predsednik golf kluba Racman.

Pri golfu ne gre samo za športno ponudbo in še večjo turistično privlačnost glavnega mesta, temveč se z razvojem igrišč precej poveča površina domiselno razporejenih in negovanih zelenih terenov, ki jih ni nikoli preveč.