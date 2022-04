Upajo, da se bodo kmalu vrnili domov

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko vojna v Ukrajini divja naprej in pobira svoj davek, je na stotine beguncev pribežalo v prestolnico. Območna enota Rdečega križa v Ljubljani oskrbuje 123 družin, šole in vrtci pa so zbrali že 11 ton hrane. Na sedežu Slovenske filantropije potekajo tečaji slovenščine, ukrajinski otroci pa se v naših šolah dobro počutijo.