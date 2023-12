V kamnolomu Smolevec se inšpektorjev ne bojijo

V nadaljevanju preberite:

Čeprav država ni podaljšala koncesije samostojnemu ljubljanskemu podjetniku Rajku Čerinu za nadaljnje izkoriščanje peskokopa oziroma kamnoloma Smolevec v občini Logatec, pa delovni stroji tam nemoteno obratujejo. Na ministrstvu za naravne vire in prostor pravijo, da bi moral biti kamnolom zaprt in da je na terenu pristojna rudarska inšpekcija. Toda podjetnik odločitev države ne spoštuje, čeprav je območje mineralov že izkoriščeno in prostorsko celo preseženo. V nadaljevanjuj preberite, kako kršenje predpisov komentirajo logaški župan Berto Menard, poslanec Zoran Mojškerc in na ministrstvu za naravne vire in prostor.