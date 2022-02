V Kresnicah zasedba državnega zemljišča

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so na okoljskem inšpektoratu ministrstva za okolje in prostor (Mop) že lani septembra za Delo zapisali, da mora družba Industrija apna Kresnice (IAK) do 27. oktobra lani s priobalnega območja reke Save odstraniti ogromne količine nelegalno odloženega mulja, ki ga tam kopičijo več desetletij, se to ni zgodilo. Prav nasprotno, podjetje še naprej odlaga mulj na državnem zemljišču, ki ga upravlja Direkcija za vode (DRSV). Pristojna inšpekcija pa je po dobrega pol leta od zadnjega večjega izpusta mulja v Savo (ta se je zgodil avgusta lani) zaprosila Direkcijo za vode za strokovno mnenje in ga nedavno tudi prejela.