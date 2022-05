Včasih zabijali z norcem, danes zabija stroj

Sodobne tehnologije le redko posegajo po tradicionalnih gradbenih materialih. A ko gre za gradnjo ceste preko Ljubljanskega barja v Črni vasi, se je izkazalo, da so leseni piloti še kako uporabni. In nič kaj slabši od sodobnih betonskih. Včasih so jih Barjani pri gradnji hiš zabijali v tla z norcem, posebnim batom, ki so ga dvigovali štirje možje.