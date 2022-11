Vnela se je gora sekancev,ogenj pa so gasilci hitro omejili

Včeraj ponoči, okoli pol dveh, je zagorelo na odlagališču zelenega odreza in lesnih sekancev podjetja Tisa, d. o. o., na Cesti v Prod pri Sneberjah. Ognjeni zublji so bruhnili iz kot stanovanjski blok velikega kupa surovine za sekance. Kot so nam povedali gasilci, so požar zelo hitro omejili in spravili pod nadzor, vendar je gašenje takšnih požarov dolgotrajno.

Samovžig

Kot sta nam povedala lastnika podjetja, brata Marko in Matjaž Šercer, je najverjetneje prišlo do samovžiga nasute mase lesnih sekancev. »Kaj drugega skoraj ni mogoče, saj je včeraj ves dan deževalo in je bil les na površini moker.« Čeprav bo vzrok požara znan potem, ko bo dokončno pogašen in po opravljeni preiskavi, so bili enakega mnenja gasilci. »Kot vse kaže, je prišlo do samovžiga,« nam je povedal vodja intervencije, gasilec Rudi Grošelj.

V meglenem jutru se je iz ogromnega kupa lesne mase močno kadilo. Na požarišču je bilo skupno 72 gasilcev, od tega 61 poklicnih in 11 članov PGD, ki so prihiteli z 11 gasilskimi cisternami. Kot je nam pojasnil direktor Tise Marko Šercer, je trenutno na kupu nekaj več kot 5000 kubičnih metrov lesnih sekancev. »Ocenjujemo, da gori od 300 do 400 kubičnih metrov, torej manjši delež.«

Požar v Zalogu v podjetju Tisa. Ljubljana, 24. november 2022 Foto Leon Vidic/delo

Dim se je valil po okolici

Gasilci so nam potrdili, da so požar hitro spravili pod nadzor in ni bilo velike nevarnosti širitve, saj v neposredni bližini ni naselja. Hkrati pa so potrdili, da gre za relativno zahteven požar, saj morajo vso maso sekancev preložiti z bagri, da odkrijejo žareče drobovje, ki ga pogasijo z vodo. »Drugače ne gre. Tovrstni požar je mogoče pogasiti le na ta način in z vodo, je potrdil poveljnik Grošelj. Večji problem pa je bil seveda oblak dima, ki se je dvigal iz kupa sekancev in se zaradi relativno nizkega zračnega tlaka valil po okolici. Zato so gasilci izdali poziv okoliškim prebivalcem, naj ne odpirajo oken in ne zračijo stanovanj, če to ni potrebno. Hkrati naj izključijo vso prisilno ventilacijo in zračenje v stavbah. Zaradi dima so v okviru Agencije RS za okolje aktivirali tudi meritve zraka z mobilno enoto ekološkega laboratorija ELME, ki preverja onesnaženje zraka.

Podjetje Tisa, d. o. o., je z letno proizvodnjo 30.000 kubičnih metrov sekancev eno večjih podjetij za proizvodnjo lesnih sekancev v Sloveniji. Direktor Šercer nam je sicer povedal, da so imeli v 20 letih, kolikor se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo sekancev za kurjavo in za surovino ivernih plošč, zaradi samovžiga doslej le dva manjša požara, ki so ju sami sanirali. Ta zadnji samovžig je presenečenje. Povejmo, da samovžigi lesnih nasutih lesnih mas niso nič posebnega. Gre za zelo nepredvidljivo zadevo, ki jo zelo težko preprečimo. Za ilustracijo povejmo, da do samovžiga ob primernih pogojih pride tudi v napol suhi kopici sena.

Škode je že zdaj za nekaj deset tisoč evrov, a še večji zalogaj kot trenutna škoda bo sanacija požarišča oziroma nasutih sekancev, ki jih je treba najprej dobro pogasiti, nato pa začeti s procesom sušenja od začetka.