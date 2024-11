Z denarjem za žabe bodo obnovili tudi državno cesto

V nadaljevanju preberite:

V okviru mednarodnega projekta Life Amphicon bo direkcija za infrastrukturo (DRSI) na cestnem odseku med Veliko Račno in Velikim Mlačevim v dolžini treh kilometrov uredila varen prehod pod cesto za dvoživke in hkrati obnovila državno cesto v tem delu Radenskega polja v grosupeljski občini. Tako imenovana žabja cesta naj bi bila med obnovo delno ali povsem zaprta skoraj 15 mesecev, čemur pa tamkajšnji prebivalci in tudi vozniki iz sosednje dobrepoljske občine ostro nasprotujejo.