Z nadzidavo osnovne šole do novih prostorov

Občina Log - Dragomer namerava z nadzidavo tamkajšnje osnovne šole rešiti prostorsko stisko, ki jih že vrsto let pesti v objektu na Šolski ulici 1 v Dragomerju. Na vrhniško upravno enoto so julija lani posredovali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. V začetku tega leta pa jih je upravni organ obvestil, da pred izdajo upravnega dovoljenja pričakujejo potrdilo o plačilu komunalnega prispevka. Na ministrstvu za okolje in prostor (Mop) pojasnjujejo, da je občina plačila te dajatve oproščena.