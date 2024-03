Za Domžalčane vendarle spet cenejši vstop v park

Čeprav formalnosti, povezane z nakupom znižanih letnih vstopnic, med občino Domžale in vodstvom Arboretuma Volčji Potok še niso povsem urejene, so se v Arboretumu po sestanku z vodstvom domžalske občine odločili, da obiskovalcem iz Domžal odslej vendarle ne bo treba več plačevati polne cene za ogled tega največjega cvetličnega parka v državi. Cena letne vstopnice tako znaša 35 evrov za odrasle in 17 evrov za otroke.

Vodstvo Arboretuma bo obiskovalce obvestilo, kako jim bodo vrnili 20 evrov. Letna subvencionirana vstopnica za odrasle stane 35 evrov. V Arboretumu so lani zabeležili rekord, in sicer kar 327.507 obiskovalcev.

»Na občini Domžale je v pripravi pravna podlaga, ki bo omogočala izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnih vstopnic po marčevski seji občinskega sveta. Tako bodo formalnosti urejene predvidoma najkasneje aprila. Do takrat lahko občani več informacij o nakupu letnih vstopnic dobijo na blagajni parka,« so za Delo pojasnili na domžalski občini, ki jo vodi županja Renata Kosec. Dodajajo, da je do nesoglasij prišlo zaradi zadržka občine pri podpisu sporazuma z javnim zavodom Arboretum Volčji Potok za sofinanciranje letnih vstopnic. Pojasnili so še, da je »občina subjekt javnega prava, zato brez ustrezne pravne podlage ne more nikomur nameniti proračunskih sredstev«.

Francoski vrt v Arboretumu je paša za oči v vseh letnih časih. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Ob pregledu sporazuma pa so ugotovili, da z ustrezno pravno podlago ne razpolagajo, zato so morali obiskovalci iz domžalske občine, ki so letne vstopnice kupili v prvih dveh letošnjih mesecih, odšteti polno ceno oziroma 55 evrov. Aleš Ocepek, direktor Arboretuma, je povedal, da domžalski obiskovalci konec februarja že lahko kupijo cenejše vstopnice ter da bodo tistim, ki so letne vstopnice že kupili po ekonomski ceni, razliko v ceni povrnili. Na vprašanje, na kakšen način bo to potekalo, pa je Ocepek odgovoril, da bodo »občane o načinu vračila obvestili«.

Na vrsti javni razpis

Spomnimo, da sodelovanje med domžalsko občino in Arboretumom pri subvencioniranju letnih vstopnic sega v leto 2007 in od takrat je potekalo neprekinjeno. Lani so občani Domžal kupili 2229 letnih vstopnic za odrasle in 612 otroških. Domžalska občina je lani prispevala subvencijo v višini 5280 evrov oziroma okoli dva evra na sezonsko vstopnico, približno v tolikšni višini naj bi subvencija znašala tudi letos. Odrasli so lani tako plačali 20 evrov manj in tolikšen popust odslej znaša tudi letos. Cena sezonske vstopnice za otroke brez popusta je znašala 27 evrov, s popustom pa bo 17 evrov.

Arboretum si je lani brezplačno ogledalo 33 osnovnošolskih skupin in deset vrtčevskih skupin iz domžalske občine, kar je bilo tudi zapisano v sporazumu za leto 2023. Z domžalske občine so po neljubem zapletu minuli mesec sporočili, da pripravljajo »podlago za objavo javnega razpisa za sofinanciranje cenejših vstopnic, na katerega se bo lahko prijavil tudi javni zavod Arboretum Voljči Potok«.

Z Arboretumom imajo sklenjene pogodbe še občine Kamnik, Moravče, Trzin, Komenda in Mengeš. Cenejše vstopnice so omogočene tudi Ljubljančanom, ki zanje odštejejo 45 evrov, vendar je z Arboretumom dogovor sklenil zavod Turizem Ljubljana.

William Sweetlove

kmalu v parku

Park, ki je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, vsako leto beleži višji obisk. Tako si je leta 2018 park ogledalo okoli 195.000 obiskovalcev, leto kasneje, torej v predkoronskem letu, pa so našteli 204.221 obiskovalcev. Lani so imeli rekordni obisk, saj se je po parku sprehodilo kar 327.507 ljudi iz domovine in tujine.

Zanimanje ljudi za obisk pa ni samoumevno, saj je vodstvo Arboretuma prepričano, da so potrebne novosti in novi projekti. Že zdaj delovno energijo usmerjajo v pripravo sejma domače obrti, ki bo potekal med 25. aprilom in 2. majem. Vso pomlad pa je možen ogled cvetlične hortikulturne razstave pod šotori. Poleg cvetličnih razstav si bodo lahko obiskovalci v okviru projekta skupaj z mestom Kamnik od 16. marca pa vse do prvega jesenskega dne ogledali mednarodni umetniški projekt z naslovom Dobre novice, kjer bo imel glavno vlogo mednarodno priznani belgijski umetnik William Sweetlove.

Cvetovi narcis so za zdaj še precej sramežljivi. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Svetovno slavo je pridobil z izdelovanjem svojih kloniranih živali iz reciklirane svetlobarvne plastike ali kovine, ki jih izdeluje že skoraj dve desetletji in bodo na ogled tudi v parku. Prav tako je del skupine Cracking Art, znane po javnih umetniških instalacijah velikanskih živali iz reciklirane in obarvane plastike, saj njeni člani verjamejo, da mora biti vsa plastika na svetu last umetnikov. Zdaj v Arboretumu na površini petih hektarov cvetijo veliki zvončki ali »kronce«, sortiment nepozebnikov, telohi in že tudi narcise. V začetku aprila pa bodo iz zemlje pokukali tulipani.