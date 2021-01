Za zamude vlakov krivi tudi lastniki parcel

Po vseh peripetijah z nadgradnjo železniške postaje v Grosupljem naj bi letos država vendarle zagotovila dovolj finančnih sredstev in začela z uresničitvijo tega projekta. Direkcija za infrastrukturo (DRSI) je lani objavila javno naročilo, ki se je zaključilo 23. oktobra. Toda po dobrih treh mesecih jim še vedno ni uspelo izbrati izvajalca gradbenih del. V začetku leta so po pol stoletja premora vendarle začeli voziti potniški vlaki na relaciji Ljubljana–Kočevje, ki vozijo z zamudo, temu pa botruje tudi zastarela tehnična oprema na železniški postaji v Grosupljem. Razlog je signalno-varnostna naprava na postaji, ki ne omogoča sočasnega uvoza vlakov na postajo, kar med drugim vpliva na optimalno konstrukcijo voznih redov in čas prestopanja potnikov.