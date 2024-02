Zahteve po nemoteni dobavi elektrike

V nadaljevanju preberite:

Med obilnim januarskim sneženjem so širša območja Senožeti, Velike vasi in več naselij v krajevni skupnosti Jevnica s približno tri tisoč prebivalci več dni ostala brez elektrike in s tem tudi brez ogrevanja. Med ljudmi to povzroča nejevoljo in zaskrbljenost. V teh krajih, ki spadajo v občine Dol pri Ljubljani, Litija in Moravče, bodo zato začeli zbirati protestne podpise in jih posredovali odgovornim na Elektru Ljubljana, saj gre za katastrofalno stanje električnega omrežja, kar je posledica neočiščene trase. V letu 2023 in do januarskega sneženja so bili denimo na območju Jevnice številni domovi brez elektrike skupaj 132 ur. Kaj pravijo vodstvi obeh občin in kako na očitke o malomarnem vzdrževanju trase daljnovoda pravijo v Elektru Ljubljana.