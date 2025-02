Zaradi obiska hrvaškega predsednika bo zaprt del Slovenske ceste

Zaradi uradnega obiska predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića bo v sredo, 26. februarja, od 8. do 12. ure popolna zapora Slovenske ceste na odseku med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto.

Obvoz za vozila bo možen po Šubičevi, Bleiweisovi in Aškerčevi ter enako v obratni smeri. Dostop do parkirne hiše Kongresni trg bo možen le po Šubičevi ulici, kjer bodo vzpostavljene kratkotrajne popolne zapore do pet minut. Spremenjene bodo tudi proge LPP. Avtobusi bodo vozili po obvozni trasi po Šubičevi, Bleiweisovi in Aškerčevi ter enako v obratni smeri.

Občina Ljubljana vse udeležence v prometu prosi za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.