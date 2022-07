Župan začuden nad pismom zdravnikov

V nadaljevanju preberite:

Kljub vročemu poletju je bila redna torkova tiskovna konferenca župana Zorana Jankovića še kako živahna. Poleg odmevnega pisma zdravnikov, ki zatrjujejo, da je v Ljubljani zrak zelo slab, zato bi postavitev sežigalnice blizu toplarne TE-TOL še bolj ogrozila zdravje ljudi, je tehnični direktor toplarne dr. Marko Agrež pojasnil, kaj pomeni prva stopnja izrednih razmer glede dobave plina, ki je začela veljati danes.

Župan se je dotaknil tudi nenehnih komentarjev v medijih, zakaj so morali na območju trga Mladinskih delovnih brigad posekati šest starih dreves. Stroka je namreč povedala, da so bila drevesa že stara in nevarna. Na istem mestu so zasadili nova, ki bodo zrasla.

Člani Delovne skupine za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje Zdravniške zbornice Slovenije so na Mestno občino Ljubljana in medijem poslali opozorilno pismo, da bi načrtovana gradnja sežigalnice komunalnih odpadkov na Zaloški ali Letališki, v bližini Termoelektrarne - Toplarne Te-Tol z dodatnim onesnaževanjem že tako kritično slabega zraka v prestolnici še bolj ogrozila zdravje ljudi.