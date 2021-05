Župani za pokrajino od Avstrije do Ljubljane

Župani devetih občin severno od Ljubljane ne podpirajo osnutka predloga državnega sveta, da njihove občine postanejo del velike osrednjeslovenske pokrajine od avstrijske meje do meje s Hrvaško. Tako območje bi bilo po njihovem prepričanju zaradi zgodovinskih, geografskih in krajinskih, upravnih, prometnih ter drugih regijskih razvojnih razlogov preveč raznoliko. Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca opozarja na šibkost take pokrajine.