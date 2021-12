Borba za negovalni kader huda, zanimanja ni

Ministrstvo za zdravje je zdravstvene ustanove po vsej državi novembra pozvalo, da zaradi resnega pomanjkanja osebja zagotovijo kadre za ljubljanske covidne oddelke. Medtem ko je iz zdravstvenega doma Idrija na delo v Ljubljano odšla ena zaposlena, so jih iz Psihiatrične bolnišnice Idrija napotili 14, kar je zahtevalo precejšnje prilagajanje organizacije dela.

Oktobra je vodenje največje psihiatrične bolnišnice zahodnega dela države za pol leta kot vršilka dolžnosti prevzela Klavdija Širaj Mažgon, ki je v ustanovi zaposlena od leta 2001. Kot enega največjih izzivov je ob začetku mandata izpostavila prav hudo pomanjkanje kadrov na področju zdravstvene nege, na kar je sicer redno opozarjal prejšnji direktor Bogdan Tušar. Tudi kadrovski in finančni izzivi so prispevali k temu, da velikega zanimanja za mesto njegovega naslednika ni bilo.

Na negovalnih oddelkih imajo v Psihiatrični bolnišnici Idrija (PBI) trenutno 102 zaposleni osebi, potrebovali bi še najmanj deset srednjih medicinskih sester oziroma tehnikov ter dve diplomirani medicinski sestri. »Delo poskušamo organizirati tako, da vedno poteka optimalno. Razpisi so zunaj, a zanimanja za to delo ni. Ljudje, predvsem mladi, pač iščejo boljše delovne razmere, kar je sicer težava celotnega zdravstvenega sektorja,« je pojasnila vršilka dolžnosti direktorja.

Za negovalne kadre se na idrijsko-cerkljanskem koncu sicer »borijo« tudi zdravstveni dom in oba domova za ostarele, povpraševanja je tako občutno več kot ponudbe. V PB Idrija bo ob tem v prihodnjem letu pogoje za upokojitev izpolnilo najmanj pet zaposlenih, kako jih bodo nadomestili, pa še ni jasno.

Z ministrstvom so si prišli naproti

Z ministrstvom za zdravje so se ob njihovem novembrskem pozivu dogovorili, da v Ljubljano začasno prerazporedijo 14-članski multidisciplinarni tim, sestavljen iz zdravnika specializanta psihiatrije, diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre in tehnika zdravstvene nege ter magistra socialnega dela. »Vzporedno smo v bolnišnici reorganizirali procese dela s pomočjo članov oddelčnih timov in služb medicinskega sektorja na tak način, da smo ohranili varne in kakovostne obravnave za naše paciente in pacientke,« je pojasnila Klavdija Širaj Mažgon.

Vršilka dolžnosti direktorja ima tako za zaposlene, ki so nadomestili odsotne kolege in s tem začasno prevzeli nase breme prilagoditve dela (med drugim onemogočeno koriščenje dopusta), kot za prerazporejene člane tima samo pohvalne besede. Dokazali so se tako po strokovni kot tudi človeški plati in prostovoljno (kolikor je to v okvirih poziva z ministrstva sploh mogoče) odšli na delo v prestolnico.

Novembra so imeli v rdeči coni 26 pacientov.

Število bolnic in bolnikov, ki jih sprejme osrednja primorska psihiatrična bolnišnica (v kratkem bodo dobili novo strokovno direktorico), se je v zadnjem desetletju podvojilo, veliko izzivov je prinesla tudi epidemija koronavirusa, tako pri strokovni obravnavi covidnih bolnikov z motnjami v duševnem zdravju kot zaradi odsotnosti delovnega osebja. Po besedah Klavdije Širaj Mažgon imajo trenutno v karanteni nekaj zaposlenih, a to ne vpliva na potek dela, okužb med osebjem pa v tem trenutku na srečo ni.