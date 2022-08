Zaradi nizkega vodostaja Soče spet zaustavili HE Solkan

Hidroelektrarna Solkan je danes ob 8. uri ponovno zaustavila obratovanje, je razvidno iz objave na spletni strani družbe Soške elektrarne Nova Gorica. Kot so dodali, bodo obratovanje agregatov elektrarne prilagajali razpoložljivemu pretoku reke Soče.

Hidroelektrarna Solkan je bila zaradi nizkega vodostaja Soče ob letošnji katastrofalni suši za skoraj teden dni ustavljena že konec julija, in sicer je šlo za prvo zaustavitev po letu 2003. Spet so jo zagnali v začetku avgusta, kar je omogočil povečan pretok Soče zaradi padavin predvsem na območju Bovca, po upadu vodostaja pa je bilo njeno obratovanje spet zaustavljeno teden dni zatem.

Minuli petek so jo vnovič zagnali, že takrat pa so v Soških elektrarnah, ki so del skupine Holdinga Slovenske elektrarne, znova navedli, da bodo delovanje agregatov elektrarne prilagajali razpoložljivemu pretoku reke Soče.

Solkanska hidroelektrarna, ki je začela obratovati leta 1984, je tipična klasična pretočna elektrarna. Moč elektrarne znaša 32 megavatov, povprečna letna proizvodnja pa 105 gigavatnih ur, na spletni strani navajajo v Soških elektrarnah Nova Gorica.

Elektrarna je lokalno avtomatizirana in daljinsko vodena iz centra vodenja podjetja v Novi Gorici.