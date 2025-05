Trojni praznik zmage nad trojnim zlom

Danes ne slavimo le novega papeža, danes praznuje tudi Evropa. V spomin na ustanovitev Sveta Evrope davnega leta 1949 in zgodovinski predlog takratnega francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana, s katerim je pred tri četrt stoletja predstavil zamisel o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi.

Iz tega semena je vzklila Evropska unija, sedaj tudi nas, Slovencev, dom. A ker dneva Evrope kot pribito ne bi bilo brez dneva zmage, ki prav tako nosi datum 9. maj, je današnje slavje pomenljivejše.

Okroglih osem desetletij je od konca druge svetovne vojne. Deveti maj 1945 je bil zanesljivo eden najsrečnejših dni v zgodovini človeštva, na evropskih tleh se je končala šestletna morija, dotolčene in potolčene so bile sile nacizma in fašizma.

Hitler in njegovi podrepniki številnih nacionalnosti in prepričanj so padli. O tem si je zgodovina bolj ali manj enotna, kakih večjih prerekanj in dilem ni. Drži pa, da je bila skoraj istočasno zanetena tudi hladna vojna, izzvana z ideološkimi nasprotji komunizma in kapitalizma.

Takratna Sovjetska zveza, mogočna nesporna vojna zmagovalka, je za pol stoletja segla čez pol Evrope; posledice bodo čutili še vnukov vnuki. Nekaj malega tudi naši. Del te hladne vojne je bila Jugoslavija, dolga desetletja hkrati naš, slovenski dom. Z vsem, kar je prinašal dobrega in zlega.

A zaenkrat večinsko še velja – in to potrjujejo tudi javnomnenjske ankete –, da je vojaška zmaga Titovih partizanov čista kot solza, belogardisti in domobranci pa okupatorjevi sodelavci. Čeprav nekateri menijo tudi drugače. Češ da so se na oni strani borili zoper brezbožni komunizem. Res so se, a so izgubili.

Današnji dan pred 80 leti je natančno opredelil zmagovalce in poražence, definiral, kaj je dobro in kaj zlo, kdo je rabelj in kdo žrtev. Na teh spoznanjih je zrastla sodobna Evropa. Račun je bil gromozanski, milijoni mrtvih, stara celina v ruševinah. A splačalo se je. Svet je danes drugačen, kot bi lahko bil, ako bi zmagale sile osi. Predvsem pa je drugačna Evropa. Krize? Te pridejo in odidejo.

Danes je tudi praznik Ljubljane. Slavje je torej potrojeno. Naša prestolnica je in bo ostala rdeča. Reči kaj drugega je norost. Tistega lepega majskega dne pred osmimi desetletji so jo osvobodili partizani. Deveti maj je trojni praznik zmage nad trojnim zlom. Fašizmom, nacizmom in komunizmom. Smo si enotni vsaj v tem?