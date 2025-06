Tri leta po dobitku eurojackpota začeli graditi bazen

V nadaljevanju preberite:

Občina Rogaška Slatina je pred tremi leti dobila 1,67 milijona evrov iz davka od iger na srečo, ko je srečni Slatinčan zadel eurojackpot. Za kaj bi denar porabili, je v anketi glasovalo 352 občanov ali 3,74 odstotka volilnih upravičencev. Večina, 235, si je zaželela, da bi spet postavili kopališče. Uradno so ga začeli graditi danes, po podpisu pogodbe z izvajalcem.

Celoten projekt je s stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, opreme in drugimi stroški ocenjen na 2,8 milijona evrov. Občina je iz davka od iger na srečo primaknila 1,4 milijona evrov, še milijon evrov so dobili na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ostalo bo iz občinskega proračuna zagotovila občina. Ta bo morala za kopališče prispevati tudi v prihodnjih letih, letno okoli 80.000 evrov.