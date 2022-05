Kamp ob Velenjskem jezeru bi odprli julija

Samostojni podjetnik Rajko Fajmot, nekdanji solastnik upravniške družbe Habit, je novi lastnik kampa ob Velenjskem jezeru. Pogodbo o prodaji v višini 1,05 milijona evrov je s Premogovnikom Velenje podpisal prejšnji teden. Velenjska občina, ki toži premogovnik zaradi nesklenitve pogodbe za nakup kampa, je zdaj dala soglasje za mediacijo.

Premogovnik je prvi razpis za prodajo kampa objavil februarja 2020 z izhodiščno ceno 885.000 evrov. Ponudbo je oddal en ponudnik. Premogovnik nato ni podaljšal najemne pogodbe za kamp, ki je bil zato lansko sezono zaprt. Velenjski župan Peter Dermol je na jesenski seji mestnega sveta dejal, da se to ne sme več ponoviti. Jezero je namreč priljubljena točka, plaža pa je v izboru Naj kopališče v kategoriji naravnih kopališč lani zmagala že četrtič zapored.

Velenjski svetniki so sklenili, da bo občina kupila kamp in uveljavljala predkupno pravico na podlagi ponudbe za nakup kampa iz razpisa leta 2020, cena je bila 650.480 evrov. Premogovnik, ki je v razpisu navedel, da lahko odstopi od postopka izbire »v vsakem trenutku brez stroškov in posledic«, je od prodaje odstopil in letos objavil novi razpis. Mestna občina Velenje je zaradi nesklenitve pogodbe za nakup kampa na podlagi razpisa iz leta 2020 vložila tožbo proti premogovniku.

Na novi razpis z izklicno ceno 755.000 evrov so prišle tri ponudbe, vse nad izhodiščno ceno, so sporočili iz premogovnika: »Z vsemi ponudniki je bil izveden še en krog pogajanj. Mestna občina Velenje v tem postopku ni uveljavljala zakonske predkupne pravice. Kupec Rajko Fajmot ima s kompleksom ambiciozne načrte in je že začel aktivnosti, da kompleks čim prej zaživi in dobi primerno vsebino.«

Iz občine so že aprila pojasnili, da tokrat predkupne pravice ne bodo uveljavljali, ker je mestni svet potrdil strošek nakupa kampa le v višini 650.000 evrov: »Če bi se odločili za nakup po 400.000 evrov višji ceni, bi morali določene načrtovane investicije ustaviti.« Župan se je na kratkem sestanku že srečal s Fajmotom, so pojasnili za Delo: »Na podlagi pogovora lahko sklepamo, da ponudnik nima špekulativnih namenov, ampak si želi dodatno vlagati v območje, da bi kamp začel čim prej obratovati, kar je tudi v interesu Mestne občine Velenje.« Fajmot, ki se doslej s turizmom ni ukvarjal, je dejal, da je zanj to dobra, strateška naložba: »Kamp želim čim prej urediti, obnoviti in ga do julija odpreti.«

Občina je v tožbi proti premogovniku dala soglasje za mediacijo.