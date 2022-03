Na zboru krajanov spet gledali napačne načrte?

Burno dogajanje na zboru krajanov Lopate v Celju se je končalo bolj ali manj enako kot predstavitev načrtov za mali logistični center (MLC) pred tremi leti, in sicer s pojasnilom podjetnika Petra Piška, da krajanom predstavljajo načrte, ki niso aktualni. Krajani hočejo manj prometa v vasi, niso pa enotni, kako bi to storili. Medtem ko bi nekateri takoj postavili povezovalno cesto, ki bi približala avtocesto Piškovim tovornjakom, so drugi prepričani, da bi to promet le še povečalo.

Potem ko je vlada julija lani ustavila pripravo državnega prostorskega načrta za MLC Lopata, je za celotno tamkajšnjo prostorsko ureditev pristojna mestna občina Celje. Projektanti so krajanom predstavili več različnih projektov, najbolj pa jih je razburila ideja celostne prometne ureditve Lopate. Čeprav si vsi želijo manj tovornjakov in pločnike, so nekatere rešitve za posamezne krajane nesprejemljive.

Podžupanja Breda Arnšek je dejala, da bi pločnik že lahko postavili, a da dva lastnika nočeta dati soglasja: »Žogica je na vaši strani, pa ne bo več dolgo. Našli smo denar, ampak če ne dosežemo konsenza, bomo od tega odstopili. Ne sprašujte me, kdaj se bomo tega spet lotili. Pišek ima logistični center in vam želimo to ublažiti.«

Krajan Rok Vucej je dejal, da ne razume, zakaj bi morali imeti v vasi štiri krožišča: »Če ga boste delali pred našo hišo, bom imel avto parkiran na občini, ker pri nas ne bo prostora, pa me boste vi domov vozili.« Krajan Roman Brežnik je bil odkrit: »Pred 13 leti sem že dal soglasje za pločnik, pa niste naredili nič. Vi ste dali soglasje za MLC, čeprav infrastruktura ni primerna, zdaj pa rišete ceste po našem kmetijskem zemljišču! Dokler situacije ne boste rešili celostno, torej skupaj s pločniki zgradili obvoznico po nasipu, ne bom dal soglasja. Če vam je pa težko, pa zberite denar, odkupite kmetijo in se lahko širite, kamor hočete.«

Zbor krajanov na Lopati. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Še pogovori

Na občini so prepričani, da bo veliko naredila povezovalna cesta do avtoceste, ki bo skrajšala pot Piškovim tovornjakom, nekateri krajani pa so prepričani, da bo prometa samo še več, ker bo to bližnjica tudi za druge občane. Iztok Slak pa je opozoril, da je ta izvoz v prometni študiji najnižje ocenjen: »Za čigav račun občina nadaljuje ta projekt, ki se mu je vlada odrekla?«

Peter Pišek je bil jasen: »To ni Piškov izvoz. Če bi bil, bi ga financiral in mitnico postavil. To je navezovalna cesta, ki bo razbremenila tovornega prometa pet krajevnih skupnosti. Ves tovorni promet do logističnega centra in nazaj ne bo šel do nobene hiše.« Krajanom je povedal, da je dobil vsa soglasja za MLC: »Dve leti se ukvarjamo samo z inšpektorji, ker ste mi vse poklicali. Toliko inšpektorjev, kolikor jih ima Republika Slovenija, toliko sem jih dobil. Boljše prometne ureditve na Lopati ne vidim. Imamo prometno študijo, študijo hrupa, vpliva na okolje. Vse je pod normami, na nič ne vpliva.«

Različne možnosti za rešitev prometa na Lopati. Tako imenovana priključna cesta 1 naj bi bila že zgodovina. Prav ta najbolj razburja krajane. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Krajani so mu potem vendarle na načrtu pokazali, da cesta, ki naj bi rešila vas prometa, sploh ne obstaja, postaviti bi jo morali na novo, nekateri bi imeli tako z vseh strani hiše eno od cest. Pišek je razburjen dejal, da gre za cesto, »ki je mrtva«, in da to ni pravi načrt. Projektant Rado Romih je poudaril, da gre za variante, Vucej pa je sklenil: »Mi nismo proti tebi, Peter. Samo ne rišite načrtov v pisarnah. Pridite na teren.« Dogovorili so se, da se bodo še pogovarjali.