Ne le stolp, tudi njegova cena gre v nebo

Slatinski svetniki bodo danes obravnavali proračun za prihodnje leto. Ta je rekorden, največ denarja pa bo prihodnje leto namenjeno razglednemu stolpu Kristal, in sicer dva milijona evrov. Še lani so vrednost stolpa ocenili na 2,1 milijona evrov, cena se je od septembra dvakrat zvišala in je zdaj 3,7 milijona evrov. V občini načrtujejo, da bo stolp prve turiste sprejel leta 2023.

Svetniki so septembra pred sejo dobili na mizo predlog načrta razvojnih programov, v katerem je bila prvič navedena višja cena stolpa. Cena, ki je bila do takrat znana, je bila 2,1 milijona evrov, septembra je bila 3,3 milijona. Na občini so pojasnili, da je vzrok za višje cene predvsem povišanje cen gradbenih materialov in jekla. V tem času so že imeli odprt postopek javnega naročanja za izvedbo gradnje. Prejeli so dve ponudbi, najcenejša je bila 3,6 milijona evrov. Tako so se oktobra lotili ponovnega zvišanja cene, tokrat na 3,7 milijona.

V slatinskem občinskem svetu je stolpu in županu večina naklonjena, tako so svetniki višjo ceno v načrtu razvojnih programov potrdili tudi oktobra. Le svetniki SD so bili proti, je pojasnila svetnica Terezija Tomić. »Gradivo smo prejeli na mizo tik pred sejo, brez izračunov, ki bi upravičili podražitev, in brez izračunov, ki bi povedali, kdaj se bo investicija povrnila. Še vedno smo brez odgovora, do kod se cena še lahko dvigne.«

Od kod denar?

Po načrtu razvojnih programov in predlogu proračuna za prihodnje leto bodo letos za stolp namenili 1,3 milijona evrov, prihodnje leto 600.000 evrov iz donacij, 1,4 milijona evrov pa iz sredstev za okrevanje in odpornost. Še 400.000 evrov naj bi za stolp namenili iz občinskega proračuna leta 2023.

Terezijo Tomić skrbi, ali so v občini sploh pravilno načrtovali, koliko denarja se bo zlilo v občino: »Sprva so načrtovali, da bodo za stolp letos in prihodnje leto pridobili pol milijona evrov donacij, zdaj bi jih 600.000 evrov v enem letu! Do konca oktobra so načrtovali 310.000 evrov turistične takse, pa se je je nateklo 151.000 evrov. Načrtujejo 470.000 evrov od prodaje prostorov na Kidričevi cesti. Sklepam, da za nakup ni velikega interesa, saj je bil razpis že tretjič ponovljen. O sredstvih za okrevanje in odpornost pa sploh ni znano, kdaj bo objavljen razpis in na podlagi česa pričakujejo toliko denarja.«

Neuradno naj bi računali na sredstva zaradi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki se je pred zadnjimi volitvami oglašal kot »naš človek v Ljubljani«. Januarja 2019 je bil tudi na predstavitvi stolpa na seji občinskega sveta. A takrat je bil celoten projekt predstavljen precej drugače, kot revitalizacija območja nekdanjega mizarstva. Tam naj bi lastnik orglarske delavnice Anton Škrabl postavil Evropski orglarski center, vreden 400 milijonov evrov. Škrabl je takrat postavil samo en pogoj, da postavijo tudi stolp. Za zdaj kaže, da bosta stala le stolp in nadhod Sonce. Zanj bodo prihodnje leto po predlogu proračuna odšteli 1,65 milijona evrov, od tega skoraj 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna.

Na javno naročilo za gradnjo stolpa sta znova prispeli dve ponudbi. Po besedah župana Branka Kidriča naj bi bila nižja okoli 3,7 milijona evrov, a postopek še ni končan.