Različne razlage nevarnih snovi

Proti zakonu o sanaciji

V celjski občini so proti predlogu zakona o okoljski sanaciji, katerega pobudnica je poslanka Janja Sluga. »Pri pripravi predloga zakona nam ni bila ponujena nikakršna, kaj šele aktivna vloga, kar je do nas in naših občanov izjemno podcenjujoče. Vprašanje, ali je predlog zakona skladen z ustavo in zakonodajo. Dvomimo, da predstavlja ustrezno pravno podlago za urejanje te problematike. Odstopa namreč od osnovnega okoljskega načela prava EU – 'povzročitelj plača'. Še več, MOC nalaga, da zagotovi 25 odstotkov sredstev za izvajanje programa ukrepov in ne zagotovi finančnih virov. Povzročiteljev pa ne obvezuje, saj predvidi zgolj možnost, da MOC in Cinkarna skleneta sporazum, s katerim se dogovorita o višini in dinamiki izplačevanja sredstev,« so sporočili iz celjske občine.

Celjska občina zaradi sanacije zemljine na območju stare cinkarne, ki ga je občina sanirala po sodbi sodišča EU, toži Cinkarno Celje. Območje je občina leta 2002 prevzela v posest od Cinkarne. V primopredajnem zapisniku iz leta 2002 je zapisano, kako bodo odstranjevali morebitne nevarne snovi. Občina pojasnjuje, da bi zato pri sanaciji zemljine morala sodelovati tudi Cinkarna, v Cinkarni pa opozarjajo, da o zemljini takrat ni bilo govora. Župan, ki je podpisal zapisnik, je bil takrat član nadzornega sveta Cinkarne Celje.V primopredajnem zapisniku, ki sta ga 18. januarja 2002 podpisala takratni generalni direktor Cinkarne Celjein župan Bojan Šrot, je zapisano, da »Cinkarna Celje, d. d., izrecno izjavlja, da na območju, ki je predmet primopredaje, ni nevarnih snovi. V kolikor bi se takšne nevarne snovi našle, bosta obe stranki sporazumno reševali način odstranitve nevarnih snovi.« Članica upraveje ta teden na celjskem okrožnem sodišču pojasnila, da je za zapisnik izvedela iz časopisa Delo. »Poklicala sem sodelavca, ki je bil sopodpisnik. Pojasnil je, da je bilo dogovorjeno, da očistijo sode, zaboje, kupe, katranske jame. Če bi se še kaj od tega našlo, bi bila Cinkarna dolžna to pospraviti. Da pa se ta zapis v zapisniku ne nanaša na zemljino.«To je potrdila tudi zaposlena na občini: »O zemljini takrat ni bilo govora. Šlo je le za objekte.« Enako je povedal poznejši predsednik uprave Cinkarne: »Da bi Cinkarna Celje izjavila, da zemljina ni onesnažena, je nemogoče. Se pa ne spomnim, da bi bil pred to tožbo s strani občine kakršenkoli zahtevek do Cinkarne Celje. Pa je župan sedel v nadzornem svetu!«Zapisnik je pripravljal občinski uslužbenec. Dejal je, da so sporni člen, o katerem se zdaj ne morejo domeniti, kaj je pomenil, vključili zato, ker se je »izrazil dvom o nevarnih snoveh«. Dodal je, da ni bilo rečeno, za kakšne snovi gre. »Peter Drozg [nekdanji direktor nekdanjega Zavoda za planiranje in izgradnjo] je rekel, da ne vemo, kaj prevzemamo, in da lahko prevzemamo tudi atomsko podmornico. Imeli smo ogled objektov, ki so bili na tem območju, pripravljali smo se za rušenje in smo gledali, kakšen je material notri. Zaradi vsega tega je bil zraven tudi predstavnik Zavoda za zdravstveno varstvo (ZZV) Celje.« V tistem času je bil član nadzornega sveta Cinkarne tudi nekdanji direktor ZZV Celje in kasneje NIJZDa je območje stare cinkarne onesnaženo, vedo malodane vsi, na tem območju je cinkarna obratovala od leta 1873 do 1990. Tudi zato je pooblaščenec Cinkarne, odvetnik, Trobiša vprašal: »A je bil direktor Prelec tako neumen, da bi rekel, da tam ni nevarnih snovi, če vsak Celjan ve, kaj je tam?« Trobiš, ki je zapisnik sestavil, je odgovoril: »Ne vem, kaj je mislil. Pisal sem po navodilih nadrejenih.«Obravnava na sodišču se bo nadaljevala jeseni, ko bo zaslišan še župan Šrot, ki ga ta teden ni bilo na sodišče zaradi neodložljivih obveznosti. Občina je zaradi sanacije izgubila vse tožbe. Vložila jih je zoper izvajalca gradbenih del na tem območju CM Celje. Sodišče je sledilo inšpekcijskim ugotovitvam iz leta 2009, da je za sanacijo odgovorna občina, ki ob gradnji komunalne opreme ni imela načrta gospodarjenja z odpadki ne ocene izkopane zemljine.