Ministrstvo za kulturo trdi, da išče rešitev za zaščito nekropole

Občina Žalec ni dobila sredstev za zaščito Spektacijeve grobnice v Antični oziroma Rimski nekropoli v Šempetru v Savinjski dolini, ki je spomenik državnega pomena. Kot smo že poročali, žalski župan Janko Kos vztraja, da je bilo za pridobitev vse dokumentacije, zahtevane za razpis, premalo časa.

Z ministrstva za kulturo so odgovorili, da se je na javni razpis, objavljen avgusta lani, prijavilo 53 občin, izbranih je bilo 19 projektov: »Ministrstvo je javni razpis napovedalo že konec aprila lani, tri mesece pred objavo, z namenom, da se občine pravočasno pripravijo. Poleg tega je bil konec septembra organiziran informativni dan za občine, na katerem so bili podrobno predstavljeni zahteve in pogoji razpisa.«