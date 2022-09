Secesijsko poslopje šole, ki želi iz klasičnih učilnic

»Mogočno poslopje Gimnazije Celje – Center je največja ohranjena, predvsem pa edina javna secesijska zgradba v Celju,« je ob stoletnici gradnje poslopja zapisala Urška Todosovska Šmajdek iz celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Letošnji 110. obletnici bodo namenjene vse večje javne prireditve, ki jih pripravlja ena najaktivnejših gimnazij v državi. Prva bo že v četrtek, ko odpirajo novo razstavo v Galeriji AQ, ki so jo prav letos prevzeli v upravljanje.

Dogodke ob 110-letnici gradnje poslopja Gimnazije Celje - Center sta predstavila mentorica Galerije AQ GCC Andreja Džakušič in ravnatelj GCC Gregor Deleja. FOTO: Zoja Ana Marolt

Koliko učencev in dijakov je obiskovalo šolo v njeni 110-letni zgodovini, ni znano, je pojasnil ravnatelj Gregor Deleja: »Velik del arhiva je bil, kot je značilno za Celje, odplaknjen v poplavi. Ocenjujemo, da se je tu izmenjalo od 40.000 do 50.000 mladih.« Šolo so zgradili kot II. osnovno šolo, stavba je secesijska in je spomenik lokalnega pomena, piše Todosovska Šmajdek: »Različne strukture ometov so barvane v treh barvnih tonih, oblikovno pa jih dopolnjujejo geometrijski vzorci valovnic, kvadratov in ovalov. Ohranila se je tudi historična parcelacija, v sklopu zunanje ureditve pa kovana ograja z betonskim zidcem oziroma stebriči. Za čas nastanka je bila šola zelo funkcionalna in sodobno opremljena. Imela je centralno kurjavo, kuhinjo, garderobe, slačilnice, umivalnico, telovadnico in sanitarije v vsakem nadstropju.«

Glavni likovno-arhitekturni poudarek objekta je osrednji vogalni stolp. FOTO: Robert Valenti

Po drugi svetovni vojni je bilo v stavbi eno najbolj prepoznavnih učiteljišč, od leta 1990 do leta 1991 pa je tu GCC, kjer imajo programe splošne gimnazije, umetniške gimnazije likovne smeri in predšolske vzgoje. Prostore danes prilagajajo sodobnim načinom poučevanja, ki so usmerjeni v svet, da bodo mladi razmišljali kritično, motrili dogajanje in se prevpraševali, kaj lahko storijo sami. V zadnjih desetih letih so vložili v poslopje 1,5 milijona evrov in uredili kletne prostore, kjer vadijo številne glasbene skupine, tudi LPS, ki so nas zastopali na Evroviziji. Uredili so tudi projektne prostore v nekdanjih hišniških stanovanjih in podstrešju nad njimi, tako da so pridobili Konfucijevo učilnico, stanovanje za gostujoče učitelje in atelje. Gre za povsem samooskrbne prostore s kuhinjo, je dejal Deleja: »Želimo iz okvirov klasičnih učilnic in ta prostor na podstrešju je idealen. Tudi zato, ker so ti prostori, tako kot kletni, dostopni dijakom 24/7.« Njihovi dijaki, skupno jih je 960, prihajajo iz 48 občin in ker obšolskih dejavnosti na GCC ne zmanjka, lahko v šoli tudi prespijo.

Poslopje Gimnazije Celje - Center je Mestna občina Celje leta 2002 razglasila za umetnostni in arhitekturni spomenik lokalnega pomena. FOTO: Robert Valenti

V gimnaziji so ob stoletnici ustanovili Društvo GCC in od takrat pripravljajo projekt Naših 100+, vsakoletno jesensko druženje generacij in prijateljev GCC, ki bo letos 14. oktobra. Ob 110-letnici šole bo še več prireditev, tudi četrtkova prva razstava v novi sezoni v Galeriji AQ, ki jo vodijo dijaki, v celjski umetniški četrti. Po navedbah mentorice Andreje Džakušič se je galerija med dijaki zelo prijela »in je nekakšen inkubator ustvarjalnosti«.