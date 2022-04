Sedem vrtcev že sanirali, sledijo trije najbolj onesnaženi

Prvi podatki, da so igrišča celjskih vrtcev polna težkih kovin, so letos stari sedemnajst let. Po pritisku staršev in vnovičnih analizah, ki so pokazale še slabše rezultate, je dva vrtca sanirala Mestna občina Celje, še sedem vrtcev in igrišče na Savinjskem nabrežju pa ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Še letos nameravajo sanirati igrišče pri enoti Sonce, prihodnje leto pa pri enotah Čira čara in Gaberje. Gre za najbolj onesnažena igrišča, kjer je analiza leta 2017 pokazala presežene kritične vrednosti svinca, cinka in arzena, v dveh enotah tudi kadmija.

Otroci, ki obiskujejo enoto Luna Vrtca Anice Černejeve, se bodo odslej igrali na neoporečni zemlji, sanirano igrišče so uradno odprli danes. Kot je pojasnila Bernarda Podlipnik iz MOP, je država k sanaciji celjskih vrtcev, katerih ustanovitelj je sicer občina, pristopila, ker je celjska kotlina prepoznana kot degradirano območje: »Zaradi tega je država skladno z zakonom o varstvu okolja subsidiarno odgovorna za sanacijo takih starih bremen, kjer ni moč naprtiti stroškov določenim povzročiteljem oziroma določenim obremenitvam glede na njihov izvor.«

Sanacija celjskih vrtcev se je začela leta 2017, ko je prva vrtca sanirala mestna občina. Potem je k sanaciji pristopilo ministrstvo za okolje in prostor, kot je obljubil takratni minister Jure Leben. Aktualni okoljski minister Andrej Vizjak je danes dejal, da je sanacija starih okoljskih bremen prioriteta ministrstva. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Pri sanaciji se je odprlo veliko vprašanj, od tega, od kod naj dobijo neoporečno zemljo in seveda kam naj odpeljejo onesnaženo zemljo. Kot je pojasnila Podlipnikova, je šlo večinoma za zemljino, ki ni bila nevaren odpadek. To seveda ne pomeni, da bi to zemljo lahko odpeljali kamor koli in da v njih ni bilo težkih kovin: »Več ali manj so te materiale predelali v agregate, ki so jih potem porabili v inženirskih objektih. Razen v primeru izkopa v vrtcu Iskrica, kjer smo naleteli na zelo onesnaženo zemljino in smo jo morali posredovati v sežig v Avstrijo.« Gre za vrtec na Lavi, v neposredni bližini osnovne šole.

Minister Andrej Vizjak je dejal, da je sanacija starih okoljskih bremen prioriteta sedanjega vodstva MOP. Ali lahko torej v Celju pričakujejo sanacijo tudi ostalih otroških igrišč in kako bi sanacijo celjske kotline rešili celovito, je Vizjak odgovoril, da bodo delali »od projekta do projekta. Tudi pri vrtcih je bil projekt. Če se bo podobno izkazalo pri igriščih osnovnih šol, bomo k sanaciji pristopili tudi tam.«

Enota Luna ima sanirano igrišče. FOTO: Špela Kuralt/Delo

MOP je do zdaj za sanacijo igrišč namenil 2,3 milijona evrov, na sanacijo pa čakajo še najbolj onesnaženi vrtci. Še letos naj bi sanirali enoto Sonce, prihodnje leto pa enoti Čira čara, kjer bodo celoten vrtec podrli in sanacijo peljali hkrati z gradnjo novega vrtca, in Gaberje. Ta enota je imela v analizah leta 2017 najbolj onesnaženo igrišče, sanacija pa bo težek zalogaj tudi zaradi spomeniške zaščite.