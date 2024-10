Širitev linij možna šele z novimi avtobusi leta 2026

Potem ko je Dijaška skupnost Celje opravila anonimno anketo, kje so največje težave z avtobusnim prevozom, so v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) pojasnili, da so pomemben del težav situacije mestnega prometa Celebus. Dijaki trdijo, da to ne drži, čeprav se tudi na Celebusu pojavljajo zamude. Poleg tega prejšnji teden na eni od linij niso delovale letne vozovnice ne dijakov ne upokojencev. Ti so morali za vožnjo, kljub veljavni letni vozovnici, plačati.

Celje je mestni avtobus dobilo šele v začetku leta 2019, postopoma so proge dopolnjevali, s Celebusom pa se na mesec pelje okoli 40.000 potnikov. Med njimi je veliko dijakov, ki pa so prejšnji teden na eni od linij, kjer gre tudi za medkrajevni promet, morali za vožnjo plačati, čeprav so, kot vsako jutro, pokazali kupljene letne vozovnice. Kot nam je povedala dijakinja, je bilo vsem jasno, da je nekaj narobe s sistemom, saj kartice niso delovale nikomur, ne le dijakom, ampak tudi upokojencem: »Vsi smo morali plačati, sicer nas voznik ni spustil na avtobus.«

Kot so pojasnili v družbi Nomago, ki je koncesionar za Celebus, je prejšnji torek izpadel informacijski sistem: »Čitalniki na vozilih mestnega potniškega prometa zato na karticah integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), ki imajo poleg medkrajevnega potniškega prometa naložen tudi Celebus, slednjega niso prepoznali. Nemudoma po izpadu sistema smo voznike na to opozorili, težava pa je bila v nekaj urah uspešno odpravljena.« Dodali so, da če imajo dijaki in upokojenci potrdilo, da so vozovnico kupili, hkrati pa imajo na svoji kartici IJPP naložen Celebus, »naj se s potrdilom zglasijo na avtobusni postaji Celje, kjer bodo zadevo rešili«.

O težavah smo vprašali tudi celjsko občino, ki Nomagu za izvajanje mestnega prometa na leto nameni 1,5 milijona evrov. Odgovorili so, da bodo apelirali na Nomago, »da razvije ustrezne rešitve in protokole, kako naj vozniki ravnajo v primerih tehničnih težav s karticami«.

Zamujanje

Več občanov opozarja na zamujanje Celebusa, zaradi česar ne pridejo pravočasno v službo in šolo, ali pa avtobusa preprosto ni. Občina vse potnike poziva, da take težave sproti sporočajo tako na občino kot Nomagu. V Nomagu sicer zanikajo, da avtobusa sploh ne bi bilo, in dodajajo, da so za vso državo običajne jutranje in popoldanske prometne konice, ki vplivajo na zamude. A če bi bila frekvenca prevozov večja, bi bilo slabe volje verjetno precej manj. V Nomagu ob tem odgovarjajo, da so v zadnjih petih letih že podaljšali linije in povečali frekvenco prevozov, več pa za zdaj ni možno, ker je avtobusov premalo.

Podobno pojasnjujejo na celjski občini: »Trenutno izvajamo prevoze z desetimi srednje velikimi avtobusi, ki zadostujejo za sedanje linije. S podjetjem Nomago pa se pogovarjamo o širitvi linij na okoliška območja, kot so Ljubečna, Teharje in Prekorje. Naša trenutna flota širitve še ne omogoča, zato preučujemo tudi možnost prevozov s kombiji, čeprav končne odločitve še ni.« Občina je sicer pred dnevi pridobila sredstva Ekosklada za subvencioniranje nakupa treh avtobusov in kombija na električni pogon, dobava vozil je predvidena leta 2026: »Z novo pridobitvijo bomo lahko širili linije Celebusa tudi na omenjena območja.«

Dijaške težave

V DUJPP so nam prejšnji teden odgovorili, da so jim predstavniki Dijaške skupnosti Celje poslali rezultate anonimne ankete: »Pomemben delež teh težav se nanaša tudi na situacije mestnega prometa Celebus, na kar pa DUJPP nima vpliva. Na sestankih v savinjski regiji je bilo ugotovljeno, da so odpravljene vse težave.« Predsednik Dijaške skupnosti Celje Nik Slemenšek pa je včeraj zatrdil, da navedbe DUJPP ne držijo: »Celebusa dijaki niso omenjali. Prejšnji teden smo izvedli novo anketo, v 24 urah smo dobili sto odzivov in niti eden ni bil glede Celebusa, jih je bilo pa 67 zaradi ukinjenih linij.« Ta teden bodo opravili še eno anketo, rezultate pričakujejo do konca tedna.