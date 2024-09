Celjski dijaki: Pristojni zavajajo, prevozi so katastrofa

Predstavniki Dijaške skupnosti Celje so se danes sestali s predstavniki Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), ker je zlasti v savinjski regiji stanje zaradi spremenjenih voznih redov avtobusov še vedno slabo. »Dijake smo vprašali, kakšno je stanje na terenu, in je povsem drugače, kot razlagajo v DUJPP. V dveh dnevih smo dobili 150 odzivov. Je pa logično, da je situacija v Celju takšna, saj je samo deset odstotkov dijakov iz Celja, preostali se vozijo od drugod,« je dejal predsednik Dijaške skupnosti Celje Nik Slemenšek.

Da je savinjska regija problematična, priznavajo tudi v DUJPP, a so že pojasnili, da še »urejajo prestopanja oziroma spremembe tras za dijake, ki se v šolo vozijo v Celje. Smo izboljšali stanje, toda še ne dovolj.« Slemenšek pravi, da to ne drži: »To so zavajanja. Nedopustno je, da neka sodobna, javna družba s koncesionarji spreminja vozne rede slovenskih avtobusov, ne da bi o tem kakor koli informirala osnovne in srednje šole, kaj šele da bi se glede tako obširnih sprememb posvetovala in jih oblikovala skupaj z nami, dijaškimi organi oziroma s Študentsko organizacijo Slovenije.«

Ravnatelji celjskih srednjih šol DUJPP redno poročajo o težavah dijakov. Po zadnjih podatkih je vrsta avtobusov prezasedenih, prepolni avtobusi peljejo mimo, večkrat manjkajo povezave za naprej, tako da morajo dijaki čakati. Marsikateremu dijaku se je podaljšal čas tudi prihoda domov za več kot uro, celo dve. Kot so obljubili ravnateljem in jim to tudi poslali, naj bi se vozni redi uredili do konca meseca. To je nujno, saj se takrat začne tudi študijsko leto, ko bodo javni prevozi še bolj obremenjeni.

Slemenšek pričakuje, da bodo situacijo resnično uredili v prihodnjih dneh: »Naslednjih 14 dni bo za slovenski promet še posebej ključnih. Vzemimo to kot preizkušnjo, ali se v Sloveniji da stopiti skupaj in prenehati z vplivi iz ozadja ter nenehnim nagajanjem ene in druge strani.«

Tako dijaki kot ravnatelji so pristojne takoj pozvali, da vrnejo stare vozne rede, a v DUJPP so to zavrnili: »Prenovljeni vozni redi zagotovo ne bodo šli nazaj v staro stanje, bomo pa ves čas uvajali izboljšave. Vsako informacijo, ki jo prejmemo s terena, obdelamo, preverimo navedbe in glede na situacijo takoj uvajamo ukrepe z izboljšavami.« Danes je direktor DUJPP Miran Sečki po srečanju z dijaki dejal, da je bila napaka, da niso obvestili srednjih šol, glede vrnitev v lanske vozne rede pa je spomnil na uredbo, ki določa nove vozne rede, da naj bi avtobusi vozili čez dan, prav tako pa da morajo pokriti določena naselja po Sloveniji, kjer do zdaj niso vozili.

A tudi s tem je na terenu nemalo težav. Kot nam je pojasnila mama dijakinje, ki se iz okolice Slovenskih Konjic vozi v Celje, je v praksi danes tako, da je res čez dan precej več avtobusov kot prej: »Prej sta vozila eden ob petih in drugi ob sedmih zjutraj, potem pa spet popoldne delavski. Zdaj ostajata ob petih in ob sedmih, potem so pa še trije, ki so povsem prazni. Kar je logično. Po drugi strani pa na drugih koncih vozijo tako polni avtobusi, da dijaki celo pot do Celja stojijo ali celo ne pridejo na avtobus.«

Dejstvo je tudi, da avtobus ne pride do vseh. Oče dijakinje iz Zgornje Savinjske doline je pojasnil, da hčer vsako jutro odpeljejo v nekaj kilometrov oddaljen kraj, ker do njihovega zaselka nad Gornjim Gradom avtobusa ni.

Slemenšek je dejal, da opažajo, da se DUJPP in koncesionar Nomago izgovarjata drug na drugega, in dodal, da od Nomaga še niso dobili nobenega odziva glede sestanka: »Dijaška skupnost Celje zahteva prevzem odgovornosti tistih, ki so dijakom po vsej Sloveniji povzročili škodo z ukinitvijo terminov avtobusnih povezav ali pa z obširnim in nepredvidljivim spreminjanjem medkrajevne linije. 1. oktober jemljejo kot točko preloma. Po prvem oktobru bodo karte padle in nekdo bo stal za svojimi odločitvami.«