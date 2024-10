Dijaki o težavah, ki jih pristojni ne vidijo več

Dan pred začetkom študijskega leta je Dijaška organizacija Slovenije (DOS) Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) in ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) poslala poziv k ukrepanju na področju javnega potniškega prometa. Dijaki ugotavljajo, da je stanje še vedno slabo. Na DUJPP menijo prav nasprotno, manjše težave pa da rešujejo.

V DOS so v pozivu pristojnim zapisali, da so dijaki novomeških, primorskih in celjskih srednjih šol opozorili, da se stanje od sredine septembra ni bistveno izboljšalo. V anketi, ki jo je izpolnilo 120 dijakov, so opozarjali na prezasedene avtobuse, ki se sploh ne ustavijo na postajališčih. Opažajo tudi, da so avtobusi razporejeni skozi ves dan, a jih je precej manj kot lani prav v času, ko bi jih moralo biti največ. Opozorili so na neskladja med javno objavljenimi voznimi redi in resničnimi prihodi avtobusov ter vlakov.

DOS predlaga povečanje kapacitet v javnem potniškem prometu, zlasti v času, ko potujejo dijaki in študenti, prilagoditev voznega reda ustaljenim urnikom srednjih šol, odpravo zamud, uskladitev voznega reda z dejanskimi prihodi in odhodi avtobusov ter uvedbo fizičnega voznega reda na postajališčih ter ponovno vzpostavitev nekaterih medkrajevnih linij.

Situacija je bila najslabša v savinjski regiji, zato je Dijaška skupnost Celje izvedla anketo, ki jo bodo po navedbah predsednika Nika Slemenška danes ponovno poslali dijakom. »Da vidimo, kaj se je uredilo in kaj še ne. Sem pa dobil odziv nekaterih dijakov iz Savinjske doline, da je prihod v šolo še vedno težaven. Več bomo lahko povedali konec tedna.«

DUJPP: Težave večinoma odpravljene

V DUJPP odgovarjajo, da situacija ni tako dramatična. V drugi polovici septembra so imeli več sestankov s šolami in lokalnimi skupnostmi. »Z ravnatelji smo obravnavali vsako linijo posebej, ki se je pokazala za neprimerno. Stanje je danes večinoma urejeno, kjer pa so še potrebna usklajevanja v voznih redih, so ta rešljiva v krajšem času, pri urejanju teh manjših situacij sodelujemo s srednjimi šolami in koncesionarji. Avtobusov in odhodov je danes več, kot je potreb potnikov.« Dodali so, da so na terenu tudi nadzor interne službe in inšpektorji za cestni promet.

O anketi, ki so jo izvedli celjski dijaki, v DUJPP odgovarjajo, da se pomemben delež težav nanaša na celjski mestni avtobus, na kar nimajo vpliva. »Na sestankih v savinjski regiji, ki smo jih imeli 27. in 30. septembra, je bilo ugotovljeno, da so odpravljene vse težave. Jutranje in popoldanske konice ne predstavljajo več težav, vsi potniki so prepeljani, iščemo še odstopanja, ki jih lahko izboljšamo in nadgradimo,« so dodali.

Na poziv DOS v DUJPP odgovarjajo, da so večino pobud uredili. »Na primer povečanje kapacitet avtobusov, prilagoditev voznih redov. Na nekatere nimamo vpliva oziroma pristojnosti (na primer zamude na cestah in v železniškem prometu), nekaj jih bomo preučili in poskušali urediti, kot so vzpostavitev nekaterih medkrajevnih linij in informacijski portal za potnike.«

Vodja aktiva ravnateljev srednjih šol celjske regije Iztok Leskovar je dejal, da trenutno zaznavajo manj težav, prvič pa so se s predstavniki koncesionarja in DUJPP sestali v petek, nato še v ponedeljek. »Povedali so, da do 1. oktobra vozni redi niso bili usklajeni s stanjem na terenu, zdaj naj bi bilo to urejeno. Opozorili so, da so avtobusi registrirani tudi za stojišča, kar je bilo večkrat izpostavljeno. Večino pripomb so rešili, vsega pa še ne. Situacija se normalizira, navodilo staršem pa je, naj vse težave sporočijo DUJPP in koncesionarju.«