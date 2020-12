Slatinčani so odločili, da hočejo 106 metrov visok stolp

Rogaška Slatina – Slatinčani so danes, med epidemijo, na referendumu odločali o odloku, ki umešča na območje nekdanjega mizarstva 106 metrov visok razgledni stolp Kristal. Večina, več kot petina vseh volivcev je glasovala za, kar pomeni, da je pot do stolpa odprta.Referenduma se je udeležilo 40,59 odstotka volivcev. Koliko ljudi je ostalo doma zaradi epidemije, ni znano. Nacionalni inštitut za javno zdravje je izvedbo referenduma odsvetoval, ustavno sodišče pa njegove izvedbe ni zadržalo. O pobudi za presojo ustavnosti odloka o razpisu referenduma se sicer vsebinsko še ni izreklo.Župansi za postavitev stolpa prizadeva več let, z izidom referenduma je bil tako pričakovano zadovoljen: »Vesel sem, da so ljudje podprli gradnjo stolpa, da se bo občina lahko razvijala še naprej v dobro vseh občanov.«Tudi pobudnica referendumani razočarana: »Tak rezultat sem pravzaprav pričakovala. Razočarana sem le nad dejstvom, da smo imeli referendum med epidemijo. Menim, da zato izvajanje referenduma ni bilo merodajno, in pričakujem veliko prijav. Občina je pošiljala letake, na katerih sicer ni pisalo, naj gredo občani na referendum in obkrožijo za, je pa pisalo, da naj gremo 'skupaj navzgor'. Sama nisem imela občinskega proračuna za kampanjo, zato je rezultat, kakršnega smo dosegli, dober in odlična popotnica za volitve leta 2022.«Svetnica SD, ki je bila tudi pobudnica ustavne presoje, je dejala, da se bodo jutri odločili, kaj bodo storili v prihodnje. Že v času predčasnega glasovanja so spisali pritožbo zaradi domnevnih nepravilnosti na volišču, odgovora občinske volilne komisije še niso dobili. Flucherjeva je dodala, da novih pritožb najverjetneje ne bodo pisali, in poudarila: »Zmagali smo na največjih voliščih v središču Rogaške Slatine, torej v delih občine, kjer bodo občani dejansko živeli s stolpom.« Župan je na to odgovoril: »Sem župan vseh občanov in si prizadevam za enakomeren razvoj občine. Vsi občani pa imajo pravico povedati, kaj se bo kje gradilo.« Dodal je, da bodo zdaj začeli zbirati projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje.