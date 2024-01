Visoke cene ogrevanja napolnile velenjski Titov trg

Ljudska iniciativa Velenje je pripravila protestni shod zaradi znatno višjih zneskov na položnicah za ogrevanje. Nekateri imajo zneske višje tudi za 30 do 50 odstotkov.

Protest so začeli s himno, poln Titov trg pa je vzklikal in žvižgal. Ljudje so zahtevali preklic vseh položnic, ki jih je komunala poslala januarja. Med drugim zahtevajo, da ne pošiljajo nobenih položnic, dokler ne bodo cen znižali za 50 odstotkov.

Predstavnik Ljudske iniciative Velenje Asmir Bećarević​ je bil oster: »Ta, ki je tiskal te položnice, bi moral tisk takoj ustaviti!« Dodal je, da bodo trije taki meseci ljudi pahnili v revščino: »Ne bomo prodali svojih stanovanj, da bomo plačali položnice.«

Velenjčane so razjarile dražje položnice. FOTO: Špela Kuralt

Bećarević je dejal, da primerjave z drugimi niso primerne, saj je Šaleška dolina za slovensko energetiko veliko dala in da je primarna naloga Teša, od koder imajo tudi ogrevanje, proizvodnja električne energije: »S premogom, ki ga sami kopljemo! Za tretjino Slovenije.«

Zahtevajo tudi, da emisijske kupone izločijo iz plačil za toplotno energijo. Ti kuponi so namišljeni in nekateri z njimi zelo služijo, je dejal Bećarević: »S temi kuponi kupujejo jahte, mi pa nimamo niti za ogrevanje!«

Protest v Velenju FOTO: Špela Kuralt

Dodal je, da je nedopustno, da za nekaj tako osnovnega, kot je ogrevanje, velja 22-odstotni davek. Poudaril je, da to sicer ni stvar lokalne skupnosti, ampak da lahko s skupnimi močmi pritisnejo na državo. Na očitke, da imajo v drugih občinah prav tako visoke cene ogrevanja, pa se je vprašal: »Kje je potem vsa Slovenija?«

Ljudska iniciativa je za večino zahtev postavila rok do konca januarja, sicer napovedujejo stopnjevanje državljanske nepokorščine, referendum, kazenske ovadbe, civilne tožbe ter popolno blokado mesta.

Protest v Velenju FOTO: Špela Kuralt

Protest v Velenju FOTO: Špela Kuralt