Vlada namenila 1,5 milijona evrov za viseči most

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2022–2025 državnega proračuna uvrstila tudi projekt turistična brv v Mestni občini Celje. Gre za tako imenovani viseči most med Miklavškim in Grajskim hribom, ki se bo pel okoli sto metrov nad tlemi, dolg pa bo dobrega pol kilometra. Celoten projekt je vreden 4,6 milijona evrov, vlada je na dopisni seji odločila, da bo država sofinancirala upravičene stroške investicije do največ 1,5 milijona evrov.

Sredstva so, kot so zapisali v vladnem sporočilu za javnost, zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije za leto 2023. Iz postavke za sofinanciranje investicijskih projektov občin bodo namenili 1,35 milijona evrov, iz postavke za infrastrukturo na območjih, kjer živijo romske etnične skupnosti, pa bodo namenili 150.000 evrov.

Spomnimo, da ima Mestna občina Celje za 200-tonski jekleni viseči most že nekaj časa pravnomočno gradbeno dovoljenje, kot je aprila povedal župan Bojan Šrot. Takrat je napovedal, da če bodo uspešni pri pridobivanju sredstev na razpisu ministrstva za gospodarstvo, bi se po novem mostu lahko sprehodili že sredi prihodnjega leta.

Komentar iz Mestne občine Celje še čakamo, vendarle pa jih odločitev najverjetneje ni presenetila. Da lahko sredstva pričakujejo, je namreč že sredi aprila ob polaganju temeljnega kamna za 106-metrski stolp v Rogaški Slatini dejal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.