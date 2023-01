Zemljino s koščki asfalta navozili v neokrnjeno naravo

Krajani Podgorja pri Letušu v občini Braslovče so nekaj dni pred koncem leta 2022 opazili, da so v eno tamkajšnjih vrtač na zasebnem zemljišču s tovornjaki vozili povsem črno zemljo. Bližnji ogled je pokazal, da so v njej še koščki asfalta in drugega gradbenega materiala. Okoljski inšpektorat je že odšel na teren.

Krajane je zmotilo, ker ne gre za povsem običajno zemljo, ampak povsem črno zemljino s koščki asfalta. Nekateri menijo, da je material z bližnjega gradbišča v Šmartnem ob Paki, kjer gradijo podhod pod železniško progo. »Zelo veliko tega materiala so navozili. Vidi se, da gre za tako zemljino, kot jo lahko najdemo pod asfaltom. Več kamionov je vozilo med prazniki, še ta teden so nekaj vozili. V bližini je vodno zajetje in to, da je ta material, gre v bistvu za gradbene odpadke tudi z odpadnimi olji, v vrtači, zagotovo ni dobro,« je dejal krajan Janko Pirnat. Obvestil je tudi inšpektorat za okolje in prostor.

Z zemljino v vrtači v Podgorju pri Letušu v občini Braslovče se že ukvarja tudi inšpektorat. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Inšpektorat je obvestila tudi občina Braslovče, je dejal župan Tomaž Žohar. V zadnjih dneh so se pojavila obvestila, da naj bi gasilska društva med prazniki po navodilih občine čistila cesto, ki so jo umazali tovornjaki, ki so vozili zemljino. Župan Žohar je to zanikal: »Sploh ne vem, da bi gasilci čistili cesto, vsekakor pa tega ni naročila občina. V torek smo bili s tem navozom sploh prvič seznanjeni. Šli smo na teren na ogled in tudi sami dali prijavo na inšpektorat. Ta material, v katerem je tudi asfalt, tja zagotovo ne sodi. Zato smo tudi od inšpektorata zahtevali sanacijo območja. Ne vemo pa niti, kdo je investitor.«

Več znanega v prihodnjih dneh

Policijska postaja Žalec do včeraj ni dobila nobene prijave glede dovoza zemljine na območje Podgorja pri Letušu, so sporočili s policije. Z inšpektorata za okolje in prostor pa so odgovorili, da je »pobuda za inšpekcijski nadzor zaradi navoza črne zemljine v eno izmed vrtač na območju Podgorja pri Letušu na območno enoto inšpektorata za okolje in prostor v Celju prispela včeraj. Inšpekcijski nadzor še ni bil uveden.« Po naših informacijah pa je inšpekcija že opravila ogled na terenu, a ugotovitve še niso znane. Inšpektorat sicer preverja, ali je bilo za navoz zemljine izdano dovoljenje. Če ni bilo, lahko inšpektorat le odredi odstranitev zemljine.

Investitorja gradnje podhoda pod železniško progo sta občina Šmartno ob Paki in Direkcija RS za infrastrukturo, glavni izvajalec pa Železniško gradbeno podjetje (ŽGP) Ljubljana. Odgovore ŽGP Ljubljana še čakamo. Poklicali smo tudi lastnika zemljišča, kjer je omenjena vrtača, in sicer Adnana Ajšića, direktorja in lastnika podjetja UPWork. Želeli smo odgovore, ali je njegovo podjetje navozilo sporno zemljino v vrtačo oziroma ali je dovolilo njen navoz na parcelo, ali imajo dovoljenja za odložitev zemljine v vrtačo in za kakšno zemljino sploh gre. Ajšić je pisno sporočil, da je v tujini in da bo na vsa vprašanja odgovarjal prihodnji teden.