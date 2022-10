Nevarni odpadki po letih čakanja v predelavo

Kupi nevarnih odpadkov ob železniški progi v celjskem Čretu se počasi manjšajo, zaradi njihove predelave je tudi ponjava, s katero so bili več let trdno pokriti, ponekod odkrita. Kupi so nastali ob posodobitvi železniškega omrežja, ko se je izkazalo, da so izkopi močno onesnaženi s težkimi kovinami. Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je junija 2018 sklenila pogodbo z družbo Stonex, da bi odpadke predelala, kot so že naredili na delu stare Cinkarne. Zaradi zamud je DRSI že plačala 10.000 evrov kazni.

Družba Stonex se je pred dobrimi štirimi leti zavezala, da bo v dveh letih predelala 27.119 kubičnih metrov nevarnih odpadkov, skupno gre za okoli 40.680 ton, ob železniških tirih. Močno se je zapletlo z dokumentacijo, saj se je vmes spremenila zakonodaja. Tako Stonex dolgo časa ni dobil dovoljenj za predelavo nevarnih odpadkov v kompozit, čeprav so identičen postopek že uporabili na bližnjem delu stare Cinkarne, ko so sanirali kupe, nastale pri gradnji kanalizacije.

Ko so končno pridobili vso zahtevano dokumentacijo, se je spet zapletlo, je pojasnil direktor Stonexa Marjan Urleb: »Zdaj je velika kriza z reagenti, ki jih potrebujemo za izdelavo kompozita. Če ne bi bilo te krize, bi predelavo že končali. Dobili smo tudi okoljevarstveno soglasje za reagente iz Avstrije, a je tudi tam kriza. Pričakujem pa, da bomo do konca leta ali v začetku prihodnjega predelavo končali. Stvar teče, to je pomembno.« Pogodbeni rok z DRSI imajo zaradi vseh zapletov podaljšan do 31. oktobra 2023.

Kazen zaradi zamude

Še vedno teče tudi inšpekcijski postopek. Kot so zapisali na ministrstvu za okolje in prostor, je okoljski inšpektorat že pred leti »izdal ureditveno odločbo, da mora DRSI do 1. septembra 2020 zagotoviti odstranitev ter oddajo zbiralcu ali izvajalcu obdelave odpadkov. Ker zavezanec v določenem roku ni izvršil odločb, je bila uvedena upravna izvršba in izrečena denarna kazen v višini 10.000 evrov. V sklepu o denarni kazni v upravni izvršbi je bil postavljen nov rok (1. oktober 2022). Če zavezanec ne bo odstranil odpadkov v na novo postavljenem roku, je zagrožena kazen v višini 100.000 evrov.«

Začetek predelave nevarnih odpadkov, polnih težkih kovin, je najprej prestavljalo težko pridobivanje dovoljenj, zdaj pa krizna situacija na področju. Prav zato so jim rok za predelavo podaljšali do 31. oktobra 2023. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Kot so odgovorili iz DRSI, so 10.000 evrov kazni plačali. Nove kazni pa ne pričakujejo: »Pogoji za začetek predelave so bili izpolnjeni 28. marca 2022. Pred začetkom predelave je bila izvajalcu v predelavo predana celotna količina odpadka, s tem pa so bili izpolnjeni zapisani pogoji iz odločbe. V odločbi ni nikjer eksplicitno navedeno, da morajo biti zemljine odstranjene oziroma predelane v celoti.«

Kompozit med tiri

Med pridobivanjem vseh dovoljenj je bilo eno večjih vprašanj, kam bodo odpadki, predelani v kompozit, vgrajeni. Omenjali so tudi pregrado med Šoštanjskim in Velenjskim jezerom, zdaj pa DRSI pojasnjuje, da kompozit vgrajujejo »na zemljišča v lasti RS na območju vmesnega dela železniške postaje Celje (med tiri)«. Urleb je dodal, da so tudi za vgradnjo kompozita v plato na parceli med železniškimi tiri dobili vsa zahtevana dovoljenja.

DRSI zagotavlja, da kompozita ne vgrajujejo v novo kolesarsko stezo Celje–Štore–Šentjur, katere investitor je DRSI in jo gradijo lučaj stran od nevarnih kupov. Čeprav je trasa steze v neposredni bližini stare Cinkarne, pri gradnji steze zemljine niso pregledali.