Na zastrupljeni zemlji gojijo zelenjavo

V nadaljevanju preberite:

Številne raziskave tal v zadnjih treh desetletjih so pokazale precejšnjo onesnaženost celjskih tal s težkimi kovinami. Kritične vsebnosti kadmija, svinca, cinka, tudi arzena so ponekod presežene tudi več kot stokrat. Pristojni so se zganili šele po opozarjanju civilnih iniciativ, ki so o nevarnih izkopih in njihovem odlaganju obvestile evropsko komisijo, ter vztrajanju staršev, ki niso hoteli, da se njihovi otroci igrajo na industrijskih odpadkih.