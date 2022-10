Župan se hoče izogniti referendumu v predvolilnem času

Referenduma o odloku o spremembah prostorskega načrta, ki v bližini celjske OŠ Frana Roša omogoča gradnjo treh večjih hiš, očitno ne bo. Potem ko so občani na občino vložili pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma, je namreč župan Bojan Šrot mestnemu svetu predlagal, da z dopisno sejo do nedelje glasujejo o odloku o prenehanju veljavnosti odloka, ki so ga sprejeli slabe tri tedne prej.

Najverjetneje bodo svetniki glasovali, kot predlaga župan, torej povsem drugače kot samo nekaj dni prej. Uradna obrazložitev, zakaj je treba odlok, ki so ga z 21 glasovi za in šestimi proti sprejeli 27. septembra, povoziti, je skopa. Župan Šrot je zapisal, da je bila v torek vložena pobuda za vložitev zahteve za razpis referenduma, da jo bodo strokovne službe proučile, »zato predlagam mestnemu svetu, da sprejme odlok o prenehanju veljavnosti odloka o občinskem prostorskem načrtu Nova vas«. Za ta predlog se je Šrot odločil še pred iztekom osemdnevnega roka, v katerem bi moral razpisati rok za zbiranje podpisov za razpis referenduma.

Mestni svetnik Matija Kovač je prepričan, da se občina s tem želi izogniti referendumu, saj bi morebiten uspeh občanov pomenil prepoved sprejemanja podobnega odloka do konca mandata. Ob tem je dodal, da so mnogi nasprotovali spornemu odloku že pred sprejetjem: »Prepričan sem, da se odločitev o prenehanju ravno sprejetega odloka ne bi zgodila, če ne bi bili v predvolilnem času. Odločitev župana o razveljavitvi odloka pomeni, da so imeli občani, ki so mu nasprotovali, prav, in da so bili njihovi argumenti točni, ter da koalicija z županom ni prisluhnila argumentom, temveč zgolj ozkim interesom posameznikov. To, da ti argumenti niso bili slišani do vložitve pobude za referendum, pa pomeni tudi, da je z načinom odločanja v tem mestu nekaj narobe.«

Stanovalci Nove vasi so zadovoljni, a je ena izmed krajank poudarila: »Vsi vemo, da je to začasno. Kdo ve, kaj bo po volitvah. Upam, da tega ne bomo pozabili.«