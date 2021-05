Andrej Brglez: Ali si motoristi res želimo take prihodnosti?

Poligoni in delavnice so odlično vadbeno okolje, kjer motoristi v nadzorovanih okoliščinah urijo svoje spretnosti, tudi v nepredvidljivih razmerah. Zavarovalnica Triglav vsako leto omogoča delavnico varne vožnje na Vranskem več kot 300 motoristom. Foto Žiga Koren

»Če uporabim letalski žargon: vojaški piloti imajo rek, da moraš leteti pred letalom, in v bistvu pri motorjih velja enako. Moraš biti z mislimi pred motorjem.«

Digitalni dogodek: Tehnika vožnje in nove tehnologije

Bi radi izvedeli več o prihodnosti novodobnih motorjev? 26. 5. ob 17. uri.



Andrej Brglez in Robert Sušanj, zunanji strokovni sodelavec Agencije za varnost v prometu in raziskovalec prometnih nesreč enoslednih vozil, bosta spregovorila prav o tem, kako tehnološki razvoj spreminja vožnjo. Debata bo o novih tehnologijah, o tem, kako vplivajo na način vožnje ter kako narediti vožnjo z motorjem kar najbolj uživaško – po starem in novem.



»Odprli bomo nekatere teme, ki jih še nismo pri motorjih, ker imamo sogovornika, ki res veliko ve o stvareh, ki so skrite. O prometnih nesrečah ne govori kot o statistiki, ampak kot o dejstvih, ki jih ne poznamo. Zaradi tega, ker bomo vstopili na področje neznanega, se bomo vprašali, ali si motoristi sploh želimo takšno prihodnost, in ugotovili, da ne glede na to, kaj si želimo, se bo treba prilagoditi.«



Glavno sporočilo delavnice je: Tehnologija se spreminja prej kot motorist. Kaj to pomeni?

Pred začetkom sezone: trening na vseh področjih

Tehnologija, ki voznikom v avtomobilih pomaga, da se v njih počutijo bolj varne in jim asistira v najbolj kritičnih trenutkih vožnje, se počasi seli tudi k motorjem. FOTO: Alessio Barbanti

Tehnologija, ki voznikom v avtomobilih pomaga, da se v njih počutijo bolj varne in jim asistira v najbolj kritičnih trenutkih vožnje, se počasi seli tudi k motorjem. »Vstopamo v polje, ki ni tipično motoristično,« nam v zanimivem pogovoru o novostih, ki se nam obetajo na tem področju, razkriva, ki bo o novih tehnologijah na področju motociklistične industrije govoril tudi na webinarju Triglav Laba , ki bo 26.5.Napoveduje, da se bo vožnja z motorjem ravno zaradi tega tehnološkega napredka močno spremenila. Pa bo ta sprememba nujno tudi zasuk na bolje?Kakšne so pravzaprav napovedi?Spremembe se ne bodo zgodile čez noč in tudi ne bodo takoj tako revolucionarne, da bi postala vožnja z motorjem povsem avtonomna. Prišle bodo postopoma, najprej z uvedbo nekaterih sistemov, ki jih poznamo že v avtomobilih – radarski tempomat in sistem MSC (v avtomobilih ESP), ki bo motoristu pomagal pri zaviranju tudi na tistih predelih ceste, kjer običajno zaviranje ne pride v poštev. »Čez čas se bo zgodilo to, da bodo motorji ponujali toliko dodatne varnosti, da bodo bolj varni, zna se pa zgoditi, da bodo motoristi to izkoriščali,« opozarja Andrej Brglez. In to je tista prva nevarnost, ki je lahko skrb vzbujajoča: kako bodo spremembe vplivale na vozne navade motoristov? Bodo izkoriščali vse prednosti novih sistemov in se pognali čez rob varnosti?Motoristi se bodo lahko znašli v klasični pasti, da se bodo preveč zanašali na tehnologijo in tako pozabili na osnovno pravilo varne vožnje – prilagajanje razmeram na cesti in predvidevanje vseh nevarnosti.Ampak na srečo, pravi Brglez, imajo motoristi dovolj časa, da se pripravijo na spremembe in spoznajo vse morebitne pasti, ki se morda skrivajo za vsemi temi asistenčnimi sistemi. Tako bodo znali poiskati tisto idealno partnerstvo med novim in starim načinom vožnje – da bo vožnja res boljša, varnejša in bo potekala z istim užitkom, kot so ga doživeli še pred dvajsetimi ali več leti.»V glavnem si želim, da bi motoristi v vožnji uživali tudi zato, ker vožnja z motorjem uri možgane.« In prav v tem urjenju Brglez vidi bistvo varne vožnje. »Ko začneš predvidevati, ko v vožnji iščeš odgovore, kaj je lahko za ovinkom in kako moram priti za ovinek, da bo najbolj varno, postane to blazno zanimiva stvar,« pravi in pri tem navaja izsledke raziskave japonskega psihologa. »Ljudje prihajajo na delovno mesto možgansko različno aktivni. Nekateri so zjutraj prej produktivni od drugih,« in dodaja, da so to tisti, ki so se v službo pripeljali z motorjem. »Zaradi tega, ker so na poti v službo že ogreli možgane. Zato je zame vožnja zanimiva, ker nikoli ne moreš rešiti vseh ugank v njej.« In te uganke so pravzaprav predvidevanja.Prav v tem razmišljanju se skriva ključ za varno vožnjo, ne glede na to, kaj nam bodo prinesle vse inovacije. »Predvidevanje bo moralo ostati tudi pri najsodobneje opremljenih motorjih, kajti sodobni asistenčni sistemi so samo pomočniki.« Zato opozarja: vožnja z motorjem ne sme postati izzivanje ali naslanjanje na te asistenčne sisteme, češ, saj me bodo že rešili, lahko si dovolim več.Tako kot velja pri vožnji z avtomobilom: asistenčni sistemi naj bodo samo pomočniki, osnova za varno vožnjo je še vedno predvidevanje.Ker se je pravi začetek motoristične sezone tako zaradi epidemije kot zaradi neugodnih vremenskih razmer nekoliko zamaknil, pa velja še kratka ponovitev znanja, preden boste svoj motor prvič zapeljali na cesto.Tako kot pred smučarsko sezono preverimo ustreznost smučarke opreme, razloži Brglez, je prav, da podobno naredimo tudi z motoristično opremo: še pred prvo vožnjo je tako obvezen servis motorja in natančen pregled celotne opreme – od čelade do škornjev.Andrej Brglez pa izpostavi še dva zelo pomembna vidika:Najprej je trening – telesa in potem še uma. »Naj tečejo, naj naredijo raztezne vaje in naj se možgansko rekreirajo. Naj si vsaj prve vožnje naredijo kot uganke.« Vožnja je namreč zapletena igra reševanja ugank. »Vsak ovinek nima samo ene neznanke, ali bo kdo nasproti prišel ali ne. Nima tudi samo dveh neznank. Veliko več jih ima. In zato naj vsak že na teh prvih vožnjah malo uri možgane v tem, kaj bi še lahko bilo.«Naprej svetuje tudi, da naj bo letošnja pomlad v duhu tega, da začnemo razmišljati in si razdelamo načrt, kako bo potekala vožnja. »Vem, da je to slišati kot čista filozofija. Mi motoristi pa nismo neki hudi filozofi. Mi se samo peljemo, ampak je vožnja z motorjem lahko bistveno bolj umsko aktivna in zanimiva kot pa vožnja z avtom in dajmo to pomlad narediti tako.«In da bo vsaka vožnja bolj varna? »Bistvo je, da paziš na druge in upaš, da tudi drugi pazijo nate. In nič drugega,« preprosto razloži filozofijo sobivanja v prometu.