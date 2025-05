Audi A6 je poudarjena klasika

A6 ima že veliko zgodovine, nekoč je bil audi 100, če štejemo še tega, je na trgu že 57 let, zdaj vozi v deveto generacijo. To je torej še naprej klasično gnani avtomobil in tu ne mislimo na tistega električnega, ki ima poleg A6 še oznako e-tron.

Audi A6 tako v izvedbi kombilimuzine kot avanta v dolžino meri skoraj pet metrov (499 centimetrov), šest centimetrov je daljši od predhodnika, od novega A5, s katerim sta si tehnično precej sorodna, pa je daljši za 16 centimetrov.

Količnik zračnega upora znaša pri kombilimuzini 0,23, pri karavanu 0,25, to pa ne vpliva le na varčnost, ampak je zaradi tega tudi res tih.

Notranjost je podobna tisti v A5, z nekaj več poudarki in boljšimi materiali, z dvema zaslonoma in po želji še s tretjim za sovoznika.

Motorji: vstopni je dvolitrski bencinski štirivaljnik, enake velikosti je dizelski blagi hibrid enake prostornine, oba z močjo 150 kW. Tu sta še bencinski šestvaljnik pa tudi priključnohibridna kombinacija bencina in elektrike, v dveh izvedbah moči; baterija ima zmogljivost 20 kWh in se polni le z izmeničnim tokom.

Notranjost je blizu tisti v manjšem audiju A5. FOTO: Gašper Boncelj

Podvozje je podobno kot pri A5, pri čemer je tu še opcija zračnega vzmetenja in štirikolesnega krmiljenja.

Cena novega audija A6 se v bencinski izdaji začne pri 57 tisoč evrih, vsaj 63 tisoč stane dizelski, karavan je vselej dva tisočaka dražji. Seveda so to vstopne cene, ki se pri večjih modelih premijskih znamk, kot je A6, z dodatno opremo hitro strmo dvignejo. Audi pričakuje, da bo letos v Sloveniji okoli 100 primerkov A6, vsega skupaj pa 1800–1900 audijev.

V slovenskem voznem parku je bilo sicer na koncu šest odstotkov avtomobilov znamke Audi, 15 tisoč pa jih nosi oznako audi A6, večina je bila dizelskih, dve tretjini karavanskih, polovica pa štirikolesno gnanih. Štirikolesni je na voljo tudi po novem, čez kako leto bo nared tudi kot bolj robustni allroad.