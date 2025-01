Bili naj bi vmesna, za zdaj so ponekod glavna postaja

V prispevku preberite:

Hibridi so obstajali že kdaj prej, a ko je Toyota leta 1997 na trg pripeljala bencinsko-električnega priusa, je verjetno kot edino podjetje verjela, da bodo hibridi nekoč res velika zgodba. Podobno je verjela za pogon na vodik in gorivne celice. A če pri zadnjem za zdaj kaže, da japonski proizvajalec ni bil ravno daljnoviden, je s hibridi drugače. Postali so velika uspešnica, ta nekoč za marsikoga začasna postaja na poti v električnost je vsaj trenutno glavna stvar.