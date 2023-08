Cilj nista le udobje in varnost, ampak tudi preprosta raba

Tudi na evropskih trgih se razred večjih 300-kubičnih skuterjev vedno bolj uveljavlja kot najprimernejša motorna izbira za udobno, nezahtevno in varno mestno ter primestno mobilnost. SYM je na tem trgu svetovni igralec, ki s pestro ponudbo skuterjev in množice drugih prevoznih sredstev izdelke oblikuje po aktualnih trendih na velikih domačih azijskih trgih in od drugod.

ℹ SYM joyride 16 300 Black Zastopnik: Špan, d. o. o. Cena: 5.299 evrov

Svojo delovno kvalifikacijo in naravnanost joyride jasno sporoča že z obliko, še posebej z ravnim in prostornim delom za noge. Foto Blaž Kondža

Evropski trg je za vse azijske proizvajalce še posebej mikaven plen, tako zaradi velike kupne moči in trenutnega ugodnega prodajnega trenda skuterjev v različnih evropskih državah kot tudi zaradi zahtevnosti evropskih kupcev. SYM z modelom joyride kupcem ponuja alternativo, ki ji sicer nikakor ne bi smeli tako reči, saj je zgodovinsko gledano konstrukcija z ravnim pragom in izdatno odmerjenim prostorom v predelu nog že od nekdaj zaščitni znak skuterjev. Uporabniku ponuja še enostavnejšo rabo, lažje sedanje (tudi če ima oblečeno krilo) in odlaganje nakupovalne vreče. Pri zadnjem početju je treba biti odgovoren, saj pri pretiravanju v merah ali teži tovora lahko nastane težava. Mi smo skuter v tem smislu dodobra preizkusili – prostor med nogama in premišljen položaj nog omogočata tudi z večjo zaprto nakupovalno torbo neokrnjeno vozno stabilnost in varno zaustavitev.

Rahlo retro dizajniran števec je zasnovan zelo enostavno, pregleden in vselej dobro viden. Fotografije Blaž Kondža

Ker je joyride skuter z močnim motorjem, na katerega vsekakor sodi vinjeta, saj hitro in odločno doseže pri nas najvišjo dovoljeno avtocestno hitrost, so predel ravnega praga zasnovali v konstrukcijski sendvič izvedbi, kar je po navedbah SYM dodatno okrepilo čvrstost skuterja. To lahko potrdimo, saj je bilo tudi pri močnih obremenitvah udarcev na slabih cestah in pri srečanjih z različnimi grbinami in hitrostnimi ovirami stresanja okvirja zelo malo. Prav tako je bilo pri močnih nagibih, zaviranjih in pospeševanjih zaupanje v konstrukcijsko čvrstost vselej zelo utemeljeno. Sendvič zasnova praga bi lahko imela delno omejitev le pri visokoraslih, višjih od 190 centimetrov, saj je prag v tej ravni izvedbi postavitve nog debelejši, kar pomeni, da so noge malce više.

SYM joyride 300 je lahkoten in okreten skuter, ki sloni na preverjenem agregatu, ki tudi polno obremenjen in z dvema potnikoma nima težav z odločnim pospeševanjem.

Joyride 300 je lahkoten in okreten skuter, ki sloni na preverjenem agregatu, ki tudi polno obremenjen in z dvema potnikoma nima težav z odločnim pospeševanjem. To omogoča dobro uigran prenos s samodejnim menjalnikom CVT, ki sicer daje občutek, da v srednjem območju motornih vrtljajev nekoliko peša, a da pogled na števec hitrosti jasen odgovor, da je to še enkrat več bolj stvar percepcije in razumevanja delovanja menjalnika​ CVT. Masa skuterja znaša 186 kg, moč enovaljnega štiritaktnega agregata s prostornino 278 cm3 je 19 kW, kar je dovolj ne le za mestno-primestne izzive, ampak tudi za mirne in uživaške izlete konec tedna, na katere z lahkoto pod sedež pospravite tudi nekaj reči za prijeten pobeg na piknik v dvoje.

Vozno stabilnost v veliki meri zagotavlja tudi razmerje velikosti koles, sprednje meri 16 palcev, zadnje pa 14. Foto Blaž Kondža

Sprednje teleskopske vilice odlično opravijo delo, vzmetenje zadaj pa, kot je pri skuterjih tudi sicer pravilo, ne dela čudežev, vendar vsekakor ponuja več kot konkurenčno udobje. Hvalimo prepričljive zavore, podprte s sistemom ABS, miren tek motorja, prijetno urbani rabi naklonjeno zadušeno zvočno kuliso ter preprosto zasnovano in pregledno digitalizirano armaturno ploščo, ki po grafiki spominja na digiretro dizajn. Joyride je vsekakor dobro premišljen izdelek, oblikovan izrazito z mislijo na intenzivno dnevno mestno-primestno rabo. Njegov cilj nista le udobje in varnost, ampak tudi preprosta raba in prostorsko funkcionalna zasnova.