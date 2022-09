Dinozaver, a še vedno prepričljiv

V prispevku preberite:

Petletni fantič je imel nos pritisnjen na mrežasto ograjo vrtca in nepremično zrl v nekaj metrov oddaljenega rumeno-oranžnega mustanga. Ko sem zagnal motor, je zmagovalno stegnil ročici nad glavo in na ves glas zavpil: »Huuura!« Že dolgo nisem vozil avtomobila, ki bi vzbudil toliko čustev in pritegnil toliko pogledov in vprašanj. Čeprav je izumirajoča vrsta, ki bo, kot kažejo napovedi (ravno pred dnevi so na razstavi v Detroitu pokazali najnovejšo, verjetno res zadnjo generacijo), že čez nekaj let končal v muzejih, je njegova prezenca tako prepričljiva, da tudi tisti, ki prisegajo zgolj na udobno premikanje od točke A do točke B, ne ostanejo ravnodušni.