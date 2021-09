Električna limuzina po ameriško

V prispveku preberite:

Ta avtomobil bo zagotovo šel v zgodovino – tako strojno-tehnično kot ekonomsko. Še preden so jih začeli izdelovati, so pobirali naročila, marsikdo je bil skeptičen, do kdaj jim jih bo sploh uspelo izpolniti. No, danes ima Tesla model 3 na zalogi, naprodaj je tudi v Sloveniji in res je bil zadnji čas, da ga preizkusimo.Učinek uau je pri tesli zagotovljen. Oblikovno vas ne bo pustil hladnih, ko vam bo z nekaj prstnimi akrobacijami uspelo odpreti vrata (kljuka se umetelno dvigne iz ležišča), pa boste sedli v prečiščeno notranjost. Na hitro spominja na volva, z eno pomembno razliko: na volanu sta samo dve štirismerni tipki, ob volanu samo dve ročici (kot v mercedes-benzih), za volanom nobenih merilnikov, na sredinski konzoli pa zaslon z 38-centimetrsko diagonalo.