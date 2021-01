Električna mobilnost za novo ameriško vlado

»V ameriški avtomobilski industriji obljubljamo milijon novih delovnih mest, kar velja tudi za dobavno verigo in proizvodnjo materialov in polnilnic za električna vozila.«





Ne glede, kdo je ameriški predsednik, med pomembnejša področja ameriške politike spada tudi avtomobilska industrija. Novi predsednikje tako napovedal, da bodo za celotno floto vladnih avtomobilov priskrbeli vozila na električni pogon.Med prvimi odločitvami, ki jih je v predsedniški vlogi sprejel, je zamenjava celotne flote vladnih avtomobilov. To je precej večji projekt, kot se zdi na prvi pogled. Biden želi, da bodo v prihodnje vsa vladna vozila imela električni pogon, s čimer nameravajo vladno administracijo usmeriti k zeleni energiji. Toda vladnih vozil je kar 645.000, zato ni jasno, kdaj bo ta projekt sploh končan. Po nekaterih predvidevanjih naj bi bil strošek zamenjave najmanj 20 milijard dolarjev.Hkrati je Biden napovedal še en ukrep – vsa električna vozila za ameriško vlado bodo proizvedli domači delavci. Posredno je namreč kritiziral dosedanja pravila, ki so dovoljevala, da so vozila, ki jih je kupila ameriška vlada, šteli za ameriška, čeprav so imela večino sestavnih delov iz tujine.»Vlada ima v lasti velikansko floto vozil, ta bomo zamenjali s povsem električnimi vozili, ki jih bodo v Ameriki izdelovali ameriški delavci,« je napovedal Biden in s temi besedami precej spominjal na diskurz svojega predhodnika Donalda Trumpa in njegovo parolo Najprej Amerika.Biden je pristavil, da bodo vse ključne dele, od motorjev, jekla do stekla, zagotovo izdelovali v ZDA, njegova parola pa se glasi Kupuj ameriško. Tej politiki naj bi prilagodili tudi trgovinsko, naložbeno in davčno politiko, prav tako naj bi vlada prispevala precej denarja za raziskave, namenjene razvoju električne mobilnosti, poročajo tamkajšnji mediji.Leta 2019 je imela ameriška vlada 645.000 vozil, ki so v tem letu prevozila 7,2 milijarde kilometrov in porabila 1,4 milijarde litrov bencinskega in dizelskega goriva, skupni stroški vzdrževanja pa so bili 4,4 milijarde dolarjev.Nekaj električnih avtomobilov vlada že ima, a teh je le okoli 3200. Biden se je poleg tega zavzel, da bodo električna vozila uporabljale tudi druge državne službe, predvsem je meril na poštne storitve. »V ameriški avtomobilski industriji obljubljamo milijon novih delovnih mest, kar velja tudi za dobavno verigo in proizvodnjo materialov in polnilnic za električna vozila,« je dejal Biden in pristavil, da nameravajo postaviti vsaj 550.000 novih polnilnic.Od 645.000 vladnih vozil naj bi bilo sicer približno 224.000 osebnih in 412.000 tovornih. Projekt zamenjave ne bo preprost, saj je precej vladnih vozil v zakupu, pogodbe pa so podpisane za več let vnaprej. Problem bo še ustrezna razporeditev električnih polnilnic, precej malo je tudi idej, kaj narediti z vsemi dosedanjimi avtomobili, saj jih ni mogoče kar odpeljati na smetišče.Med ameriškimi proizvajalci na električnem področju prevladujes Teslo, vendar je vprašanje, ali lahko vladi dostavijo toliko avtomobilov po ugodni ceni, saj Tesla nima ravno najcenejših modelov. Kljub temu je Musk že izrazil navdušenje nad predsednikovim načrtom in bi rad našel način, kako sodelovati z novo vlado.Drugi problem je namreč, da imata Ford in General Motors trenutno zelo majhno ponudbo električnih vozil, a je res, da napovedujeta velike spremembe na tem področju.General Motors tako napoveduje, da bo do leta 2025 na svetovni trg pripeljal trideset novih električnih modelov, od tega jih bo približno dvajset na voljo v ZDA, ta napoved pa velja za različne znamke pod dežnikom GM: Cadillac, GMC, Chevrolet, Buick …Podobne načrte ima Ford, ki je novembra predstavil povsem električni tovornjak e-transit, poznamo pa tudi že mustanga mach-e, a je vprašanje, kako primeren je za vladne službe. Vsekakor tako GM kot Ford napovedujeta vložek več milijard dolarjev v proizvodnjo električnih vozil.Vse več je tudi manjših in mlajših proizvajalcev električnih avtomobilov, med njimi so Rivian, Lordstown Motors, kjer z električnimi motorji v kolesih sodeluje tudi slovensko podjetje Elaphe, potem Bollinger Motors in Fisker. Pri Rivianu napovedujejo, da bodo julija začeli dobavljati električni tovornjak in zatem še električnega terenca, obenem pa že razvijajo električna dostavna vozila za Amazon.———Avtor je zaposlen v Delovnici.