Električni avtomobili so v Evropi predragi

Električni avtomobili naj bi bili prihodnost, v Evropi leta 2035 že tudi zapoved, a vendarle v zvezi z njimi ostajajo mnogi vprašaji. S tistimi, ki se ne nanašajo na cene, so se natančno ukvarjali pri analitični družbi Jato Dynamics in ugotovili, da na tem področju Evropa (tudi ZDA) še naprej občutno zaostaja za Kitajsko. Zdaj tudi sami evropski proizvajalci ne skrivajo, da je to problem. Bodo Kitajci s svojimi cenejšimi izdelki vse bolj nevarni? Kakšni so njihov aktualni načrti v Evropi? Zakaj so v prednosti? Kaj načrtuja eno njihovih največjih tovrstnih podjetij BYD? Kaj pa njihove znamke počnejo v Sloveniji?