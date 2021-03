Elektrika vodi, tudi drugi napredujejo

V prispevku preberite:



Avtomobilska prihodnost je zelena, kar je očitno na vseh ravneh. Pri evropskem konzorciju NCAP pod oznako green (zeleno) nadaljujejo ocenjevanje okoljske učinkovitosti avtomobilov, pri zadnjem ocenjevanju pa so pod drobnogled vzeli tudi vozila s hibridnim pogonom.Med temi so se nekateri odrezali veliko bolje kot drugi, ne pa tako dobro kot dva povsem električna predstavnika, eden je akumulatorski, drugo pa električno energijo s pomočjo gorivnih celic dobiva iz vodika. Kako pa so se odrezali najnovejši izdelki z motorjem na notranje zgorevanje?