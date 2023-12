Fordov novi enotonski dostavnik

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Slovenski trg dostavnikov z nosilnostjo ene tone je razširil svež Fordov model transit custom, ki z novo generacijo platforme vozila prinaša tudi izboljšano zmogljivost za prevoz tovora, večje udobje in priročnost za voznika ter učinkovite pogonske sklope. Novinec je v celoti integriran z digitalnim ekosistemom programske opreme in storitev ford pro.

Fordovi hišni oblikovalci so več let sodelovali s poslovnimi strankami, raziskali njihove zahteve in boleče točke ter našli inovativne rešitve za izboljšanje produktivnosti. Tako so se na primer pri nagibnem volanu, ki bo na voljo v izbirnem paketu, imenovanem mobilna pisarna, domislili, kako kabino dostavnika spremeniti v pisarno ali menzo. Ploskev volana se bo z nagibanjem spremenila v stojalo za prenosnik ali ravno mizico.

Tudi nabor asistenčnih sistemov je izboljšan in vključuje funkcije, kot so sistem za zaznavanje prečnega prometa, pomoč pri zaviranju pri vzvratni vožnji, 360-stopinjska kamera in aktivni tempomat pri modelih s samodejnim menjalnikom, ki omogoča samostojno vožnjo tudi v prometnih zastojih.

Kabina je zasnovana na novo in upošteva sodobne ergonomske zahteve. FOTO: Ford

Sicer pa kot furgon ponuja prostor za tovor, ki meri od 5,8 do 6,8 kubičnega metra pri standardni višini strehe, nosilnost je do 1350 kilogramov, največja dolžina tovora pa 3450 milimetrov, če uporabimo pametno odprtino pod sovoznikovima sedežema. Na voljo sta tudi furgon z dvojno kabino in kombi, vse različice pa lahko kupci izberejo s kratko ali dolgo medosno razdaljo.

Motorna paleta je široka in obsega dvolitrske dizelske motorje zadnje generacije z močjo 82, 100, 110 ali 125 kW. Šeststopenjski ročni menjalnik je del serijske opreme, na voljo pa je tudi novi osemstopenjski samodejni, in sicer v kombinaciji z motorjema z močjo 100 in 125 kW. Prvič je pri transitu custom s samodejnim menjalnikom na izbiro tudi štirikolesni pogon. Tisti, ki potrebujejo več oprijema za boljše zmogljivosti na neutrjenih cestah, a imajo raje ročni menjalnik, lahko izberejo motor z močjo 100 ali 110 kW z mehanskim diferencialom z omejenim zdrsom. Kasneje bo na voljo tudi priključnohibridna izvedenka, ki združuje 2,5-litrski bencinski in električni motor, skupna moč je 170 kW, baterija z nekaj manj kot 12 kWh naj bi zagotavljala doseg 56 kilometrov samo na elektriko.

Tovorni prostor sprejme od 5,8 do 6,8 kubičnega metra tovora, odvisno od tega, ali smo izbrali kratko ali dolgo medosno razdaljo. FOTO: Ford

Različne karoserijske in pogonske izvedbe bodo na slovenski trg prihajale postopoma. Ta hip najcenejši transit custom z opremo trend in 100-kilovatnim motorjem velja 37.640 evrov z DDV; kasneje pride na trg tudi skromneje opremljena različica base. Slovenski uvoznik Fordovih vozil prihodnje leto načrtuje prodajo 750 transitov custom.