Golf je še tu in prepriča voznika

Volkswagen golf osme generacije je na trgu že nekaj časa. Ko so ga predstavili, je bil to tudi poskus vstopa v digitalni svet, ne najuspešnejši, tudi trg ga ni najbolje sprejel. Prenova poskuša to popraviti, golf je v tem pogledu zdaj nekako na ravni novega passata in tiguana. Pogonska tehnika že doslej ni bila problematična, pa je vseeno rahlo nadgrajena, golf je po novem lahko tudi hibrid, konkretno priključni hibrid.

Golf letnik 2025 je še naprej bodisi petvratna kombilimuzina bodisi karavanski variant. Oba sta malce drugačna navzven, novi so sprednji žaromet in odbijači, pri boljši opremi je znak VW osvetljen, pri opremi R line delujeta še malce bolj agresivno in sta podobna čisto novemu tiguanu in passatu variantu. Zadaj je nova grafika luči, spremenjen je tudi difuzor, na srečo ni več tistih velikih navideznih zaključkov izpušnih cevi ob straneh.

V notranjosti so na velik in dobro oprijemljiv volanski obroč vrnili fizične tipke, kar je zelo dobro. Malce izboljšan je tudi dokaj velik sredinski zaslon z osvetljenimi drsniki za nastavljanje temperature klimatske naprave. Še pogrešam več kolesc in tipk. Nekateri materiali so zelo dobri, vendar je vmes kak pas trše plastike. A morda je pomembneje, da spredaj sedite res udobno, in to brez posebnega nastavljanja.

Notranjost je boljša kot doslej. FOTO: Gašper Boncelj

Tudi pri pogonu je nekaj sprememb. Na bencinski strani ni več enolitrskega bencinskega trivaljnika, vstopni je 1,5-litrski štirivaljnik v dveh izvedbah moči, 85 ali 110 kW. V nasprotju s passatom in tiguanom ima še lahko šeststopenjski ročni menjalnik. Avtomatika, konkretno sedemstopenjski menjalnik z dvema sklopkama, pa je vseeno na voljo, v tem primeru je 1,5-litrski pogon tudi blagi hibrid. Takšnega smo malce poskusili in je zelo všečen, porabo je mogoče tudi na avtocesti držati pod 6 litri/100 km. Zelo dobra je še naprej lega na cesti, občutek za volanom, ki sta veliko boljša kot pri vožnji s kakšnim športnim terencem. Na bencinski strani bo prihodnje leto na voljo tudi dvolitrski bencinski štirivaljnik, ki bo imel večjo moč kot prej (150 namesto 140 kW), to bo malce presenetljivo tudi edini motor, pri katerem boste lahko dobili štirikolesni pogon.

Na dizelski strani – na voljo je dvolitrski štirivaljnik (moč 85 kW s šeststopenjskim menjalnikom ter 110 kW s samodejnim menjalnikom) – štirikolesnega pogona ni več. Novost je nova izvedba priključnega hibrida, kjer 1,5-litrski bencinski motor kombinirajo z električnim, dokaj velika baterija (19,7 kWh) mu omogoča doseg samo na elektriko vsaj 100 km, lahko se polni počasi na izmeničnem toku pa drugače kot večina tekmecev zunaj koncerna VW tudi hitro z enosmernim tokom. Je pa ta pogonska izvedba presenetljivo na voljo le pri kombilimuzini.

Golf bo kot kombilimuzina verjetno najbolj zanimiv z bencinskim pogonom. FOTO: Gašper Boncelj

Še naprej bo v ponudbi tudi športnejša različica GTI, v kateri ima dvolitrski motor po novem 195 kW moči, jeseni pa bo na vrsti še najostrejši golf z oznako R, z močjo kar 245 kW, kot doslej bo imel štirikolesni pogon.

Cene kombilimuzinskega golfa se začnejo pri 24 tisočakih (če se odločite za financiranje, še malce niže). V izvedbi priključnega hibrida kombilimuzino cenijo na vsaj 29 tisoč evrov. Cene gredo sicer tja do 36 tisoč evrov. Variant je vselej nekaj sto evrov dražji. V ponudbi so tudi različni posebni po zatrjevanju zastopnika ugodni paketi, med drugim »golf 50« s posebnimi oznakami.

Pri kombilimuzini naj bi bilo največ zanimanja za 1,5-litrski bencinski pogon, pri karavanih, ki imajo med kupci precej podjetij, pa za dizelski motor. Letos, ko je pol leta že skoraj mimo, vseeno načrtujejo prodati 600 kombilimuzin ter od 300 do 400 karavanskih variantov. Časi golfovih rekordov so sicer minili, a to vendarle ni malo.