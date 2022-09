Izjemna igrača za dušo voznika pri zdravi pameti

V nadaljevanju preberite:

Alpine A110 je na francoskem trgu že od leta 2017, od letošnje pomladi pa je naprodaj tudi v Sloveniji. Gre za naslednico legendarne predhodnice s konca šestdesetih oziroma začetka sedemdesetih let, ki je bila med drugim večkratna zmagovalka relija Monte Carlo. Nedvomno je precejšen del njene DNK ohranila tudi sodobna naslednica.

To med drugim pomeni, da je A110 razmeroma majhen dvosed s sredinsko nameščenim motorjem, ki se prijetno grgrajoče – ko odvzamete plin tudi z nekaj pokanja – oglaša tik za voznikovim hrbtom. Posebnost A110 je odlično razmerje med motorno močjo in težo vozila. Ker je karoserija v kar 96 odstotkih izdelana iz aluminija, vozilo tehta le okrog 1100 kilogramov. Pomembno k temu prispeva še zadnji pogon, ki v paketu s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom, ki omogoča tudi ročno prestavljanje z obvolanskima ročicama, tvori pravi dirkaški paket. Jasno je torej, da gre za izrazito vozniku (in njegovi vozniški spretnosti) namenjeno vozilo.