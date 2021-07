Izjemna izkušnja: osvojite reli vožnjo z Rokom Turkom

Osvojite reli vožnjo z Rokom Turkom!

Vsi, ki boste opravljali ponovno izpitno vožnjo v organizaciji Zavarovalnice Triglav, boste sodelovali v žrebanju za adrenalinsko reli vožnjo. Dva srečna izžrebanca bo reli prvak Rok Turk popeljal v svojem izvenserijskem športnem vozilu hyunday i20 razreda R5. To bo prav gotovo nepozabna izkušnja, saj ima vozilo pogon na vsa štiri kolesa in 1,6 turbo motor, ki razvije kar 290 konjskih moči.



FOTO: Uroš Modlic

Še do 17. julija je čas za prijavo!

Za ponovitev izpitne vožnje v enem od šestih slovenskih mest se lahko prijavite do 17. julija. Izpolnite spodnji obrazec in se dokažite na cesti – na voljo je 190 terminov. Z izzivom lahko opravite sami ali pa nanj izzovete svojega prijatelja, sorodnika ali znanca. Če sprejme, bosta vožnjo ponovila v istem mestu ob istem času. Učitelji vožnje pa bodo med vama razglasili zmagovalca.

Dva nagrajenca čaka izjemna izkušnja: najprej kot sovoznik, potem pa še kot voznik pravega reli avtomobila.

Reli je strast, je način življenja in je disciplina, ki jo zmorejo le najboljši vozniki. Eden izmed njih je tudi vrhunski, večkratni državni prvak. Svoje poslanstvo čuti že od malih nog, pri 18 letih pa je te občutke potrdil tudi s prvo vožnjo v pravem dirkalniku. Bilo je fantastično, njegova pot pa dokončno začrtana.Vožnja na reliju je nemalokrat brutalna in skrajna, vendar Rok v vsakdanjem življenju ostaja vedno na varni in dovoljeni ravni. »Moja vsakdanja vožnja je dinamična, vendar vedno v skladu s cestnoprometnimi predpisi,« nam že takoj na začetku intervjuja pove Rok in tako izbriše vse predsodke o tem, da reli vozniki stiskajo na plin tudi na navadni cesti.Je pa Rok veliko veščin z relija prenesel tudi na cesto, in to znanje bi rad posredoval tudi dvema nagrajencema, ki se bosta z njim odpravila na pravo reli vožnjo.Z Rokom Turkom smo se pogovarjali o adrenalinski in hkrati poučni izkušnji za dva nagrajenca, ki bosta sodelovala v vožnji Ponovno na izpitno vožnjo, o kulturi na slovenskih cestah in o tem, zakaj bi moral vsak od nas redno obnavljati znanje o cestnoprometnih predpisih tudi v praksi.Vsekakor podpiram takšne ideje, ker mislim, da moramo bolj paziti na kulturo vožnje pri nas. To bi morala postati neka stalnica in tudi ozaveščanje voznikov bi morali postaviti na višjo raven. Avto-moto razvoj gre zelo hitro naprej, tudi v infrastrukturi se določene stvari spreminjajo. Mislim, da tukaj sploh ne bi bilo napačno, če bi vozniki skrbeli za samoizobraževanje.Z veseljem bi se je udeležil. Mislim, da bi moral na osvežitev CPP-ja vsak, ki ima že nekaj časa izpit, saj se z leti nekatere stvari spremenijo, mogoče ti pridejo v kri določene navade, ki so avtomatske in potem na določene stvari nisi toliko pozoren, kot bi bil sicer. Nobena takšna stvar ne škodi. Stvari se spreminjajo, infrastruktura se spreminja, mogoče kakšne novosti tudi preslišimo oziroma spregledamo. Gotovo bi na takšni vožnji izvedel kakšno novo informacijo. Tako da je to nedvomno samo pozitivna izkušnja.Pri reli vozniku pride do izraza predvsem to, da se zelo hitro znamo prilagajati razmeram na cestah. Mi ne nastopamo na dirkališču, ampak na cestah. Dejstvo je, da se vsak prehod čez hitrostno preizkušnjo, ki ga naredimo, spreminja. Lahko dirkamo po mokrem, suhem, na cesto pride veliko peska, ko sekamo ovinke. Isto hitrostno preizkušnjo prevozimo dvakrat, in ko jo prevozimo drugič, so lahko razmere popolnoma drugačne, kot so bile prvič. Zato bi rekel, da so predvsem prilagajanje razmeram na cesti, reakcije, branje ceste in refleksi tiste odlike, ki te pri reliju najbolj izpopolnjujejo.Vsekakor zbranost in predvidevanje prideta prav v vsakodnevnem prometu. Pravzaprav bi morali vsi imeti ves čas cesto pred sabo, v očeh – imeti širok zorni kot, spekter predvidevanja drugih udeležencev. Skratka, biti nekako povezani s cesto. Osredotočenje je izrednega pomena.Jaz bi rekel, da sem dinamičen voznik. Seveda, če je v naselju omejitev 30, 50, se tega držim, če je zunaj naselja 70 ali 90, se tudi tega držim. Drugače pa veliko časa preživim v avtomobilu, tako da počasna vožnja v koloni zame ni nobena travma. Dejstvo je, da se potovalni čas v zadnjih letih lahko hitro podaljša. Voznikov in vozil na cestah je iz dneva v dan več, in to je treba vzeti v zakup. V takšnih primerih strpnost in mirnost odigrata ključno vlogo. Potem lažje tudi preživiš takšne poti.Odvisno od tega, kdo me pelje (op. a. smeh). Načeloma nimam teh težav in se tudi usedem zraven ter se pustim odpeljati kamorkoli.Nestrpnost in impulzivnost. Mislim, da je to še vedno največja težava. V avtu mora biti dovolj mirnosti, saj je konec koncev to nek stroj, ki ga dobiš v uporabo. Z nobenim strojem ne smeš delati agresivno in tako sproščati neko odvečno energijo. Za to imamo razne športe. Mislim, da je največja težava, da ljudje niso pri stvari in niso dovolj strpni. Veliko je hitenja ter nepremišljenih in hitrih reakcij, ki vodijo v neprave odločitve: obračanje, prehitevanje na nepravih mestih. Skratka, ta agresija, ta impulzivnost.Ko bosta v dirkalniku na sovoznikovem mestu, bosta uživala in se sprostila. Mislim, da jima bo ostal lep spomin. Hkrati pa bosta vsaj malo občutila, kaj zmore dirkalnik. Ko se bosta tudi sama usedla v športni avto in na poligonu pokazala svojo spretnost in dinamično vožnjo, upam in si želim, da bosta dobila kakšno novo izkušnjo, kakšen nov občutek v avtu, kar jima bo vsekakor koristilo. To bosta preizkusila na varen način in hkrati ugotovila, kako potekajo stvari pri bolj dinamični vožnji in kako se začuti avto.Predvsem to, da je pomembno, da si pred vsako vožnjo najprej »spucaš« glavo. To je ena taka zelo resna stvar. Vsakemu bi rekel, da ko se usede v avto, naj odmisli vse drugo in se osredotoči na vožnjo. Tako bo ta bolj varna. In jasno mora spremljati promet okrog sebe. Tako bomo dvignili kulturo in varnost v našem prometu.Najbolj jima bo prišel prav preizkus refleksov, preizkus obvladovanja vozila ob bolj dinamični vožnji in ob bolj spolzki podlagi. Najbolj jima bo prišel prav preizkus refleksov, preizkus obvladovanja vozila ob bolj dinamični vožnji in ob bolj spolzki podlagi. Da bosta znala odreagirati na pravi način tudi, ko se bo zgodila kakšna neljuba situacija v prometu – da ju ne bo zagrabila panika, da ne bosta v krču, ampak da se bosta poskusila v tistem delčku sekunde čim bolje odzvati.Več strpnosti. Ko zapreš vrata avtomobila, moraš agresijo pustiti zunaj. Na pot moraš iti umirjen, ker te na njej čaka ogromno preprek. Za dvig kulture in varnosti v prometu je treba biti strpen in seveda: alkohol in agresivnost ne spadata za volan.